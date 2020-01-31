Через интернет в 2019 году продали более 30 млн ж/д билетов: подробности

Более половины билетов на поезда украинцы купили через онлайн-сервисы

Грибы в пассажирском поезде удивили сеть / Фото: Pixabay

"Укрзализныця", в отношении которой у Кабмина есть планы с немецкой Deutsche Bahn, в течение 2019 года реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов. Это составляет 57% от общего объема проданных в прошлом году железнодорожных билетов. Такую информацию обнародовали в пресс-службе госкомпании.

В прошлом году продажи железнодорожных билетов через интернет выросли всего на 10%.

В 2019 году было введено оформление через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью, что позволило оформить через интернет почти 16 700 таких билетов.

"Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе, и уже обработано 38 подобных заказов", – сообщили в пресс-службе УЗ.

Реклама

Помимо этого, госкомпания расширила перечень международных поездов, билеты на которые можно приобрести без посещения кассы.

"Сейчас это все поезда и вагоны "Укрзализныци", которые курсируют сообщением Украина – Польша. В течение 2019 года 333,5 тыс. мест было оформлено именно через интернет, что на 15% больше, чем в 2018 году", – отметили в пресс-службе.

В тренде Рекорд за три месяца: доллар в Украине перешагнул психологическую отметку

Ранее сайт "Сегодня" сообщил о том, что Кабинет министров уволил главу акционерной компании "Укрзализныця" Евгения Кравцова.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что "Укрзализныця" прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. В начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

23 января в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении привлечь к долгосрочному сотрудничеству немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn. При этом глава правительства подчеркнул, что речь о приватизации "Укрзализныци" или концессии не идет.

А новости "Сегодня" рассказали о том, сколько поездов обеспечивают пригородные и региональные пассажирские перевозки, а также назвали число тех, которые требуют замены и обновления в ближайшие три года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама