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Через Украину пустили грузовой поезд из Китая

8 октября, 11:58

"Укрзализныця" рассчитывает, что объемы перевозок еще будут расти

/ Фото: Pixabay

Через Украину начал курсировать контейнерный поезд из Китая в Словакию. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ). Ранее Украина, Беларусь и Литва также запустили новый контейнерный поезд.

Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать четыре пары контейнерных поездов в месяц, сообщили в УЗ. Грузопоток переориентировали по этому маршруту с польской территории, так как маршрут через Украину короче на 520 километров. В "Укрзализнице" ожидают, что объемы транзитных перевозок будут постепенно расти.

Так, первый контейнерный поезд из китайского города Сиань в словацкий Дунайска-Стреда прошел по территории Украины 27-29 сентября. Он состоял из 44 сорокафутовых контейнеров. В октябре планируется отправить два следующих состава.

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Напомним, контейнерные перевозки "Укрзализныци" в 2018 году составили 334 963 TEU, что на 13% больше объема 2017 года. Увеличение произошло во всем видам сообщений: транзитном – на 24%, экспортном – на 17%, внутреннем – на 11% и импортном – на 8%.

Новости "Сегодня" также сообщали, что с 1 апреля в Украине повысились тарифы на грузовые ж/д перевозки:

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Китай Словакия поезда Украина грузовые перевозки грузовой поезд

Источник: Сегодня

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