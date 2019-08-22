Чешский перевозчик запускает новый поезд в Украину

В RegioJet увидели рост пассажиропотока из Украины в Чехию и обратно

/ Фото: Pixabay

Чешский оператор железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок RegioJet планирует запустить с июня 2020 года новый ж/д маршрут между Украиной и Чехией. Об этом сообщили в чешской компании. Украина уже имеет прямое ж/д сообщение с Польшей, Словакией, Чехией, Венгрией, Румынией.

"Мы наблюдаем быстрорастущий спрос граждан Украины на поездки в Чешскую Республику и другие страны ЕС. <...> В то же время спрос чешских туристов на поездки в Украину также быстро растет", – заявил глава RegioJet Ивану Кашицку.

Оператор планирует запустить одну пару поездов в день с поздним отправлением из Праги и ранним прибытием на станцию "Мостиска – 2" (Львовская область). Аналогичное время отправления будет действовать и в противоположном направлении. Кроме того, по данным чешских СМИ, перевозчик также планирует организовать автобусный рейс из Мостиски во Львов.

Реклама

В тренде Шествие Достоинства и Марш Защитников: что нужно знать о главных мероприятиях Дня Независимости

Читайте также: "Укрзализныцей" в Европу: куда и за сколько можно поехать поездом

Сейчас RegioJet предлагает ежедневное сообщение с Ужгородом и Мукачево в сочетании с железнодорожным сообщением Прага – Кошице и соединением поезда Кошице – Ужгород – Мукачево.

Напомним, в Украине назначили дополнительные поезда ко Дню Независимости 2019. Билеты на них можно приобрести в железнодорожных кассах и системе онлайн-продажи.

Также ранее стало известно, что активнее всего воруют в украинских поездах. О ТОПе предметов узнавайте из видео новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама