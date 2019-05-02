Украина и "Шелковый путь": чем Киеву заинтересовать Китай

Нашей стране еще следует поработать в нескольких направлениях, считают эксперты

Фото: Администрация морских портов Украины / Facebook.

На Втором международном форуме "Один пояс – один путь" в Пекине первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив предложил Китаю проложить через Украину логистический коридор в ЕС. Предложение предусматривает проектный портфель: "развитие портовой инфраструктуры, объектов альтернативной энергетики, строительство автомобильных дорог и мостов, развитие объектов железной дороги и аэропортов, высокие технологии, сотрудничество в аэрокосмической сфере, переработку агропродукции".

Как расценивать это заявление, своим мнением с сайтом "Сегодня" поделились эксперты.

"Украина может быть интересна Китаю, если здесь будет база, где Китай сможет часть продукции превращать в готовую и поставлять в Европу", – отметил экономист Борис Кушнирук.

Для этого, по его словам, Киев должен создать налоговые условия, в частности, снизить ставки прямых налогов.

Кроме того, Украине, ввиду размещения на пересечении мировых торговых путей, экономически выгодно развивать транзитные мощности, и получать деньги за транзит, говорит эксперт в сфере транспорта Богдан Долинце.

"Знаю, Украина рассматривалась [Китаем] как элемент перевалочной базы для пересортировки и дальнейшей отправки авиационных грузов в части посылок, которые стремительно развиваются в мире", – отметил он.

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Долинце напомнил, что Китай в рамках проекта "Один пояс – один путь" активно инвестирует в логистическую инфраструктуру. По его словам, создание грузового аэропорта для этих целей Украине не выгодно.

"Если создавать аэропорт чисто под грузовые перевозки, то есть риски – это должны быть очень большие объемы грузовых перевозок. Иначе возникнет вопрос: как конкурировать с другими хабами. Так как сегодня больше половины мировых авиационных грузов перевозятся не грузовыми самолетами, а догружаются в обычные пассажирские лайнеры в свободные объемы", – сказал эксперт.

Напомним, в 2013 году Китай объявил о новой стратегии экономического развития "Один пояс – один путь", направленной на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. Идея Нового Шелкового пути основывается на примере Великого шелкового пути, который в древности был одним из важнейших торговых маршрутов в мире. Китай планирует вложить в реализацию стратегии 800 млрд долларов до 2020 года. Ранее Европа выразила заинтересованность в Новом Шелковом пути.

Как известно, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отмечал, что состояние дорог и транспортной инфраструктуры страны "оставляет желать лучшего". Впрочем, по словам Гройсмана, каждый год ситуация исправляется – создан Дорожный фонд, восстановлено более шести тысяч километров дорог.

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