Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещей

Сегодня, 19:04

"Укрзализныця" назвала общую стоимость украденных с начала года вещей

С начала 2019 года из поездов "Укрзализныци" (УЗ), ранее анонсировавшей дополнительный поезд из Киева во Львов ко Дню Независимости, украли 6,9 тыс. единиц инвентаря, сообщили в пресс-службе государственного перевозчика.

Полотенца, наволочки, простыни – это список вещей, которые чаще всего крадут пассажиры поездов. Берут с собой даже одеяла и подушки.

"Постель после себя можно не складывать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, ни в коем случае нельзя! Но такое, увы, случается", – говорится в сообщении компании в Facebook.

Реклама

Вероятно, многие из пассажиров считают: оплатил билет – можешь прихватить все, что есть в купе. Стоимость украденного составила 400 тыс. гривен, добавили в УЗ.

В тренде
Сколько выплатили вкладчикам банков-банкротов в Украине: озвучена сумма

Данные: "Укрзализныця" / Facebook

Данные: "Укрзализныця" / Facebook

Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля УЗ открыла продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск новых поездов в курортные города, а также обновление парка локомотивов и пригородных электричек. Такие планы он озвучил на вторую половину 2019 года. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Укрзализныця железная дорога кражи

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за сутки
С одной из лучших авиакомпаний мира произошла вторая авария за суткиЕвросоюз
Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса – Киев
Стало известно, когда появится первый бетонный участок дороги Одесса – КиевТранспорт
Сколько надо на ремонт всех украинских дорог: министр сделал заявление
Сколько надо на ремонт всех украинских дорог: министр сделал заявлениеТранспорт
Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещей
Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещейТранспорт
Известный лоукостер открывает рейсы из Одессы в шесть городов Евросоюза
Известный лоукостер открывает рейсы из Одессы в шесть городов ЕвросоюзаТранспорт
Пилотов пассажирских лайнеров ослепляют лазерными лучами: зачем это делают и как наказывают
Пилотов пассажирских лайнеров ослепляют лазерными лучами: зачем это делают и как наказываютУкраина

Новости партнеров

Loading...