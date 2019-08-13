Что воруют в украинских поездах: назван ТОП вещей

"Укрзализныця" назвала общую стоимость украденных с начала года вещей

С начала 2019 года из поездов "Укрзализныци" (УЗ), ранее анонсировавшей дополнительный поезд из Киева во Львов ко Дню Независимости, украли 6,9 тыс. единиц инвентаря, сообщили в пресс-службе государственного перевозчика.

Полотенца, наволочки, простыни – это список вещей, которые чаще всего крадут пассажиры поездов. Берут с собой даже одеяла и подушки.

"Постель после себя можно не складывать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, ни в коем случае нельзя! Но такое, увы, случается", – говорится в сообщении компании в Facebook.

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Вероятно, многие из пассажиров считают: оплатил билет – можешь прихватить все, что есть в купе. Стоимость украденного составила 400 тыс. гривен, добавили в УЗ.

Данные: "Укрзализныця" / Facebook

Новости "Сегодня" сообщали, что с 8 июля УЗ открыла продажу билетов на ряд популярных поездов внутреннего и международного сообщения, а также беспересадочные вагоны за 60 дней до даты их отправления.

Ранее глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов анонсировал запуск новых поездов в курортные города, а также обновление парка локомотивов и пригородных электричек. Такие планы он озвучил на вторую половину 2019 года.

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