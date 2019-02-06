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"Чтобы навели порядок": местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог

Сегодня, 13:10

Гройсман напомнил об ответственности областных и городских администраций

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня
"Чтобы навели порядок": местные власти в Украине получат 15 млрд гривен на ремонт дорог //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/abe/a4a/5c5abea4a8069.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/abe/a4a/5c5abea4a8069.jpg Транспорт Гройсман напомнил об ответственности областных и городских администраций

Кабинет министров Украины в госбюджете на 2019 год предусмотрел 15 млрд грн на ремонт дорог местного значения. Об этом  заявил премьер-министр Владимир Гройсман. 

"Дороги в районах, городах – это компетенция местной власти, мы им на это выделили средства в бюджете, почти 15 млрд грн, чтобы они там навели порядок", – сказал премьер.

При этом на строительство, реконструкцию и ремонт дорог государственного значения в 2019 году будет направлено около 20 млрд грн из общей суммы в 34,4 млрд грн на дороги государственного значения, предусмотренной в Дорожном фонде.

Всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

Как сообщалось, "Укравтодор" уже с 8 февраля начнет масштабные работы по ликвидации ям на дорогах государственного значения. В ведомстве пояснили, что ямы на дорогах начали возникать из-за колебаний температур и переувлажнения дорожного полотна. 

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Тег бюджет, дороги, ремонт дорог, Гройсман, бюджет-2019

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