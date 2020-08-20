Даст толчок туристической отрасли: на Закарпатье появится еще один международный аэропорт

Несмотря на то, что Словакия дала "зеленый свет" работе международного аэропорта в Ужгороде, власти Мукачево, расположенного в 40 км от областного центра, рады тому, что Кабмин включил в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года проектирование и строительство аэропорта "Мукачево".

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На проектирование аэродрома правительство выделит около 30 млн грн, сообщает Mukachevo.net.

"Мы приветствуем это решение, ведь на Закарпатье пока отсутствует регулярное авиасообщение. Новый аэропорт даст толчок развитию туристической отрасли не только Мукачево, но и края в целом. Завершить проектные работы возможно уже в следующем году и начать строительство за счет государственного бюджета", – заметил мэр Андрей Балога.

Видео: Facebook

Как пишет издание, Мукачево в течение последних лет сотрудничает с Мининфраструктуры и Украэрорухом по этому вопросу. Город уже выделил средства для предпроектных работ – для топографической съемки территории аэропорта.

Напомним, что в мае 2019 года тогдашний глава Мининфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина планирует строительство нового аэропорта в Мукачево или другом городе на Закарпатье. Но для этого нужны были деньги.

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В конце 2018 года министр говорил, что для восстановления аэропорта в Мукачево нужно отремонтировать 2,5 км взлетной полосы (2-3 млрд гривен) и достроить терминал (15-20 млн евро).

Ранее сайт Mukachevo.net рассказывал, что Ужгородский аэропорт планируют сделать временным, пока не построят новый в Мукачево.

Взлетно-посадочная полоса протянется вдоль автотрассы Мукачево – Берегово.

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