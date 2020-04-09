"Дешевых билетов уже не будет": когда авиакомпании возобновят полеты

Авиакомпании готовятся к худшему и на доходы в этом году не рассчитывают

После пандемии коронавируса, заставившей многие страны мира закрыть свои границы, авиарынок рынок будет совсем другой. Большинство авиакомпаний не переживут кризис, считает авиаэксперт Александр Ланецкий. Вероятно, дешевых билетов тоже не останется.

Когда могут возобновиться авиаперелеты и что ждет авиарынок, разбирался сайт "Сегодня".

Когда возобновят перелеты

Украина официально прекратила авиасообщение до 24 апреля. Но даже если полеты возобновятся в конце этого месяца, то перед авиакомпаниями станет вопрос: куда можно летать, какие страны примут самолеты? Еще одна проблема – с какой платежеспособностью выйдут из карантина украинцы.

"Никто не может прогнозировать, возобновят ли полеты летом. Очевидно только, что у авиарынка Украины будет очень тяжелый старт, значительно меньше будет предложений, но и спрос будет значительно ниже. Авиакомпания не понимает, с какой покупательной способностью населения Украина выйдет из этого кризиса. Беда будет еще очень долго, потому что экономические последствия этого карантина – вот самая большая беда для страны. И как будет выглядеть рынок, никто сейчас не скажет. От этого зависит и маршрутная сеть, и частотность рейсов, и количество флота, и многие другие составляющие деятельности авиакомпании", – прокомментировали в Международных авиалиниях Украины (МАУ).

/ Фото: Reuters

Перелеты могут возобновить осенью, прогнозирует Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. Но рынок будет совсем другой – из-за падения покупательной способности спрос на авиабилеты упадет, дешевых билетов тоже не останется, потому что авиакомпаниям нужно будет компенсировать свои убытки.

Если перелеты будут ограничены и летом, авиакомпании потеряют свой основной доход. Авиация является сезонным бизнесом: летом зарабатываются деньги и создаются запасы, чтобы пройти зиму.

"Все авиакомпании уже потеряли лето 2020 года как зону высокой доходности. В этой ситуации не имеет большого значения, когда возобновятся полеты: в мае, июне, июле или в августе. МАУ надеется выйти на более-менее устойчивые показатели не раньше, чем летом 2021 года, сейчас разрабатывается план, как выходить из ситуации. Поэтому в любом случае мы рассчитываем на худший вариант. Но видя примеры поведения правительств других стран мира, мы понимаем, что для всех авиакомпаний поддержка государства – это реальный вариант для выживания и возобновления полетов", – рассказали в авиакомпании.

Однако в МАУ и SkyUP! отмечают, что рейсы на лето и осень не отменяют. Есть единичные возвраты билетов со стороны пассажиров, но это не массовые случаи. Тем более, деньги за билеты на лето и осень нельзя вернуть в полном размере, как на ближайшие недели, поскольку рейсы не отменены компаниями.

"Большинство авиакомпаний не переживет кризис"

"Если кризис затянется хотя бы до 1 июня, большинство авиакомпаний его не переживет", – прогнозирует Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support. В тренде Доллар в Украине вернулся к росту: курс НБУ

И чем дольше будут ограничения, тем больше компаний пострадают. Больше всего пострадают чартерные перевозки, их практически не останется. Что касается больших национальных перевозчиков, то все будет сильно зависеть от помощи государства.

"В некоторых странах рассматривают вопрос национализации таких авиакомпаний. А вот Wizz Air и Ryanair пока заявляют, что кризис переживут. Может быть. Думаю, что их положение будет зависеть от того, как изменятся правила передвижения после эпидемии", – говорит Ланецкий.

Сейчас авиаперевозчики допустили дефолт и не платят лизингодателям по договорам. Они не могут привлечь новые кредиты. Впервые за историю лизинга самолеты стали никому не нужны. Лизингодатели и банки не спешат забирать самолеты даже у самых проблемных компаний, отмечает авиаэксперт.

"Забрав самолеты, у них будет больше проблем, чем если оставят авиакомпании. Потому что авиакомпания платит за стоянку самолета и техобслуживание. Поэтому сейчас не трогают даже самых проблемных авиаперевозчиков", – говорит Ланецкий.

Что касается украинских перевозчиков, то в МАУ, по самым оптимистическим прогнозам, убытки оценивают в 60 млн долларов – это при условии, что полеты возобновят 24 апреля. В SkyUp! ответили, что пока не готовы оценить убытки.

"Мы рассчитываем на поддержку нашего государства. Сейчас разрабатывается программа, как и что должно быть сделано для поддержки авиационной отрасли страны. Рассматриваются разные варианты: дотации, субсидирование, беспроцентные кредиты, минимизация налогообложения, налоговые каникулы и тому подобное. Сегодня финального решения по этому вопросу нет. Любая помощь будет важна и мы на нее очень рассчитываем", – прокомментировали в SkyUp!

Напомним, недавно глава МВД Арсен Аваков, заявил, что после инцидента с пассажирами самолетов из Бали и Вьетнама МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер.

Ранее Аваков также уточнил, сколько еще может продлиться карантин в Украине.

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