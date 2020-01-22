Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

Реформой "Укрзализныци" займутся немцы: Украина подписала меморандум с Deutsche Bahn

22 января, 20:28

Ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Министерство инфраструктуры подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, менеджмент которого может решить хронические проблемы "Укрзализныци". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который сейчас пребывает на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Одна из главных новостей дня. Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии – Deutsche Bahn", – рассказал Гончарук в Telegram.

Он добавил, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

Реклама

"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно – Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей". Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу отбрасываем все слухи – о продаже или аренде такого стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныце", – конкретизировал роль Deutsche Bahn Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

В тренде
Зеленский улетел в Давос: что известно о визите
Владимир Зеленский

"Укрзализныця", которая недавно заявила о вводе в эксплуатацию евроколеи, связывающей Западную Украину с Западной Европой, прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Напомним, в начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Укрзализныця железная дорога правительство Мининфраструктуры Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На топливном рынке Украины произошел переворот
На топливном рынке Украины произошел переворотАвто
Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажа
Украинский лоукостер изменил правила перевозки багажаТранспорт
Водители в Украине побили алкогольный антирекорд
Водители в Украине побили алкогольный антирекордУкраина
Украинский лоукостер запускает новый рейс: что известно
Украинский лоукостер запускает новый рейс: что известноТранспорт
Поезда в Донецк и Луганск: что думают железнодорожники о возобновлении сообщения
Поезда в Донецк и Луганск: что думают железнодорожники о возобновлении сообщенияТранспорт
Цены на бензин резко упали: известна причина
Цены на бензин резко упали: известна причинаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...