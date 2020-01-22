Реформой "Укрзализныци" займутся немцы: Украина подписала меморандум с Deutsche Bahn

/ Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

Министерство инфраструктуры подписало меморандум о взаимопонимании с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn, менеджмент которого может решить хронические проблемы "Укрзализныци". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, который сейчас пребывает на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Одна из главных новостей дня. Украина будет сотрудничать с крупнейшим железнодорожным оператором Германии – Deutsche Bahn", – рассказал Гончарук в Telegram.

Он добавил, что применение опыта наиболее успешной европейской железнодорожной компании повысит эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине.

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"После встречи с руководством Deutsche Bahn на прошлой неделе в Киеве мы пришли к пониманию формата сотрудничества, а именно – Украина полностью сохранит за собой контроль над "Укрзализныцей". Немецкие специалисты будут работать над реформированием управленческих механизмов предприятия. Поэтому сразу отбрасываем все слухи – о продаже или аренде такого стратегически важного государственного объекта, как "Укрзализныця", речь не идет. Рассчитываю, что немецкая операционная эффективность и нулевая терпимость к коррупции станет базой для изменения ситуации в "Укрзализныце", – конкретизировал роль Deutsche Bahn Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что председатель правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

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"Укрзализныця", которая недавно заявила о вводе в эксплуатацию евроколеи, связывающей Западную Украину с Западной Европой, прогнозирует крупные убытки от пассажирских перевозок. Они могут превысить по итогам 2019 года 12 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Напомним, в начале прошлого года компания сообщала, что по результатам 2018 года убытки от пассажирских перевозок составили 12,4 млрд гривен, из них примерно 60% – от пригородных перевозок.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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