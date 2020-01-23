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Deutsche Bahn ответила на громкое заявление Гончарука об "Укрзализныце"

23 января, 14:59

Подробности меморандума с немцами также прокомментировал министр Криклий

/ Фото: Евгений Кравцов, Facebook

Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать "Укрзализныцю", а не руководить ею. Об этом рассказали в немецкой компании после того, как премьер-министр Алексей Гончарук заявил о желании отдать "Укрзализныцю" в управление немцам на 10 лет, передает Deutsche Welle.

"DB Engineering & Consulting – консалтинговая компания в составе Deutsche Bahn, которая работает над проектами в сферах инфраструктуры, мобильности и транспорта, будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в предпринимательских и технических вопросах", – сообщили изданию в пресс-службе немецкой компании.

Именно об этом, по информации немецкой стороны, говорится в меморандуме, подписанном 22 января во Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

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Кроме того, министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", что его ведомство намерено привлечь представителей менеджмента Deutsche Bahn для сотрудничества и развития "Укрзализныци" именно в качестве советников. Правда, с возможностью изменения их статуса в дальнейшем.

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"После консультаций, оценки мы уже будем предметно понимать, что мы получаем, какие выгоды, во сколько нам это обойдется, сколько мы сэкономим. Это все должно иметь под собой экономические расчеты. Естественно, в Deutsche Bahn есть колоссальный опыт, нам хочется привлечь как можно больше этого уникального опыта. Пока это условно советники, а в дальнейшем будем смотреть", – заявил министр.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины и немецкий ж/д оператор Deutsche Bahn подписали меморандум о взаимопонимании. Ожидается, что самая успешная европейская компания повысит эффективность и качество украинской железной дороги.

При этом на Украинском завтраке 23 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что крупных инвесторов в Украине ждет три "пряника" от Кабмина. Также премьер-министр презентовал видеоролик, объясняющий, почему следует вкладывать средства в Украину:

Все подробности в спецтеме Давос 2020

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Укрзализныця управление Владислав Криклий всемирный экономический форум ВЭФ Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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