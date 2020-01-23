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Deutsche Bahn все-таки обсуждает управление "Укрзализныцей": новые детали договоренностей

23 января, 22:53

Сейчас обсуждают вопросы оперативного управления компанией

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Фото: "Укрзализныця" / Facebook

Стратегическое партнерство АО "Укрзализныця" и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны DB.

Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, – пишет ЦТС.

"Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления", – в частности сказано в документе.

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Также там говорится, что DB Engineering & Consulting – инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту – в будущем будет консультировать и поддерживать "Укрзализныцю" в вопросах управления и по техническим вопросам. О чем и был подписан меморандум вчера в Давосе.

Сейчас, согласно тексту сообщения, обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией. В начале февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

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В Deutsche Bahn отметили, что DB E & C является одной из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5000 сотрудников из 80 стран.

Отметим, что ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что речь идет только о консалтинге, сославшись на представителя пресс-службы Deutsche Bahn Керстина Экштайна.

22 января был подписан меморандум между Deutsche Bahn и Министерством инфраструктуры Украины. Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между "Укрзализныцей" и DB.

При этом на Украинском завтраке 23 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что крупных инвесторов в Украине ждут три "пряника" от Кабмина. Также премьер-министр презентовал видеоролик, объясняющий, почему следует вкладывать средства в Украину:

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Укрзализныця Германия Украина меморандум партнерство Deutsche Bahn

Источник: cfts.org.ua

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