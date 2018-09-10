Для лоукостеров в "Борисполе" расконсервируют отдельный терминал

Там же предложат работать перевозчикам, которые запросили слоты на пиковое время

После начала работы в Украине крупнейшего лоукостера Ryanair аэропорт "Борисполь" принял решение о расконсервации терминала "F" с апреля 2019 года. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин, передает Avianews.

В аэровокзальный комплекс планируется перевести рейсы лоукостеров, а также чартерных авиакомпаний.

"Терминал "F" предусматривает возможность пешеходных технологий (когда пассажиры идут на посадку к самолету пешком. – Ред.), которые очень любят авиакомпании лоукост сегмента. В терминале "F" это решается проще, и, думаю, что в течение года он выйдет на существенные обороты", — сказал Рябикин в эфире радиостанции "Голос столицы".

Помимо этого, по словам гендиректора аэропорта, авиаперевозчикам, запросившим слоты в пиковое время, будет предложено обслуживаться не в терминале "D", а в терминале "F". Ранее Рябикин заявлял, что в случае, если авиакомпания Ryanair обеспечит не менее 15 рейсов в день, ныне законсервированный терминал "F" будет открыт.

Ранее Рябикин сообщил, что лоукост Ryanair, который в сентябре начал полеты из Киева, очень заинтересован работать в терминале "F", поскольку он лучше подходит для их модели работы. Однако на первом этапе "бюджетник" будет обслуживаться в "Борисполе" в терминале "D".

В настоящий момент в аэропорту "Борисполь" для обслуживания пассажиров используется только терминал "D".

Терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала "B". О том, что терминал "В" "Борисполя" морально устарел и технически не подходит для дальнейшей эксплуатации, в аэропорту заявляли еще в 2016 году.

Терминал "F", построенный в 2010 году, прекратил работу в 2013 году.