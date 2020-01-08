Для ремонта дорог в Украине привлекут иностранные деньги: стали известны детали

В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта на эту тему

Ремонт дороги / Фото: М. Журавель, Сегодня

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Правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км. Уже в 2020 году в стране будет отремонтировано более 4000 км дорог государственного и местного значения. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в "Укравтодоре". При этом часть дорог сделают за счет международных финансовых организаций.

"Нам необходимо больше ресурсов, чтобы показать качественные изменения по всей стране. Мы с правительством и Министерством финансов нашли возможность дополнительно направить на ремонт дорог 20 млрд грн кредитов под государственные гарантии. В Верховной Раде уже зарегистрированы два законопроекта, принятие которых поможет использовать эти средства", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале – На дороги потратят рекордные деньги: какие трассы отремонтируют в 2020 году

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также пообщался с украинским представителем FIDIC – международной федерации инженеров-консультантов, которая более 100 лет регулирует отношения между участниками строительства объектов и проверяет выполнение работ, в том числе и по ремонту дорог. Читайте интервью: "Контроль качества дорог у нас практически отсутствует".

О проблемных дорогах говорили и с премьером Алексеем Гончаруком в эксклюзивном интервью на канале "Украина 24":

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