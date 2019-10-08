Днепр может стать грузовой артерией Украины: эксперт назвал сумму инвестиций

Средства нужны на несколько видов масштабных работ на реке

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Кабинет министров Украины внес речной и морской транспорт в приоритетные сферы деятельности. При этом пока что Украина использует грузовой потенциал Днепра всего на 7-8%. А для полноценного развития внутреннего водного пути по этой реке понадобится не менее 80 млн долларов инвестиций, рассказал в интервью "Интерфакс-Украина" руководитель группы экспертов европроекта "Содействие транспортному развитию реки Днепр" Эдвин Лок.

"Точная общая сумма [инвестиций] неизвестна, однако один технический отчет, предоставленный ЕБРР, указывает на приблизительную сумму в 80 млн долларов США, из которых 20 млн – на реконструкцию шлюзов, приблизительно 27 млн – для обслуживающего речного флота", – сказал Лок.

Он подчеркнул, что деньги нужны, в частности, на:

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ремонт шлюзов;

достижение на всех участках глубины 3,65 м для обеспечения судоходства;

обеспечение работы Днепра в режиме 24/7, а именно – запуск полноценной навигации и закупку специальных буев.

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Эксперт также напомнил, что проект содействия развитию транспорта на Днепре, который финансируется со стороны ЕС, был начат в январе 2019 года и будет завершен в декабре 2022 года. Общий бюджет проекта составляет почти 2 млн евро.

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"Сейчас в Украине лишь 1% общего объема грузовых перевозок выполняется по внутренним водным путям и используется только около 7-8% возможностей самого Днепра. Тем не менее, когда будут достигнуты усовершенствованное регулирование и лучшая организация в сфере внутреннего водного транспорта, без сомнения, по реке Днепр станет перевозиться больший объем грузов", - уверен Лок.

Как сообщал сайт "Сегодня", по подсчетам экспертов, Украина может получать 27 млн долларов в год от грузоперевозок по рекам.

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