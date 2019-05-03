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"Дочка" Ryanair запускает новый рейс из Украины в Германию

3 мая, 15:26

LaudaMotion объявила о планах на полеты из Киева

Фото: facebook.com/laudamotion
Фото: facebook.com/laudamotion.

Австрийская авиакомпания LaudaMotion, которую купил крупнейший европейский лоукостер Ryanair, с 6 ноября 2019 года запустит рейсы из Киева в Штутгарт (Германия). Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в системе бронирования Ryanair.

Рейсы будут выполняться четыре раза в неделю – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Билеты на 6 ноября продаются по цене от 22 евро в одну сторону.

Ранее лоукостер Laudamotion нанес украинскую столицу на карту маршрутов. Рейсы планировали выполнять пять раз в неделю – по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Также стало известно, что первый казахстанский лоукостер захотел летать в Украину. Правда, пока что FlyArystan работает только на внутренних рейсах в Казахстане и только планирует выход на международные маршруты. Руководство авиакомпании отмечает, что на украинском направлении авиакомпания рассматривает запуск рейсов во Львов и Одессу.

Напомним, ранее эксперты объяснили, как лоукостеры "накручивают" цены билетов за счет "дополнительных" услуг:

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Тег цены, рейсы, авиа, лоукост, Штутгарт, Ryanair, лоукостер, Laudamotion

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