"Дорога жизни" открывается: Зеленский оценит качество трассы Запорожье – Мариуполь

/ Фото: president.gov.ua

Завтра, 29 октября во Мариуполе пройдет Первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine. На нем по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и при поддержке Кабинета министров состоится торжественное открытие "дороги жизни" – трассы Запорожье – Мариуполь.

Президент Украины Владимир Зеленский, который недавно вернулся из Золотого, сообщил, что качество выполненной работы проинспектирует лично. Открытие трассы состоится 29 октября в 10:00.

Масштабная реконструкция трассы Запорожье – Мариуполь началась еще в прошлом году. 200 километров трассы построили фактически с нуля. Для металлургических предприятий, портов и украинской армии это едва ли не самая важная транспортная артерия. Выполнить работы с опережением графика удалось благодаря дополнительному финансированию, полученному за счет перевыполнения поступлений в Дорожного фонда.

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Эта дорога на участке от Запорожья в Мариуполь была построена в 1962-1965 годах. Ремонт дороги не происходил с 90-х годов прошлого века.

Трасса обеспечивает транспортные связи с юго-восточными районами Донецкой области и имеет стратегическое значение как одно из основных направлений, по которым осуществляется движение в зону проведения операции Объединенных сил. В этом году проект финансировался за счет отдельной бюджетной программы и общего фонда.

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Более 637 единиц техники и 1086 человек круглосуточно работали на приоритетном коридоре Н-08 в Донецкой и Запорожской областях. Над дорогой работали три подрядные организации: ООО "Онур", ООО "Автомагистраль Юг" и ООО "Альтком". Открытие восстановленной трассы Запорожье – Мариуполь подчеркнули намерения власти улучшить инфраструктуру региона. Ключевая дорога между двумя крупными промышленными центрами была построена в рекордные сроки.

Напомним, первый инвестиционный форум RE:THINK. Invest in Ukraine по инициативе президента Украины и при поддержке Кабинета Министров Украины состоится 29 октября в Мариуполе. Более 400 представителей власти и бизнеса встретятся для обсуждения перспектив развития региона и улучшения инвестиционного климата государства. Форум станет первым событием такого масштаба за пределами столицы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригласил инвесторов посетить форум RE:think. Invest in Ukraine и обратил внимание на символичность выбора города для проведения мероприятия:

Все подробности в спецтеме Инвестиционный форум в Мариуполе

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