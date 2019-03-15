Дороги по-новому: в Украине хотят изменить нормы строительства трасс

Состав дорожного покрытия предлагают обновить, но "Укравтодор" против

Дороги по-новому: в Украине хотят изменить нормы строительства трасс 2019-03-15T08:12:00+02:00 Транспорт Состав дорожного покрытия предлагают обновить, но "Укравтодор" против

В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия и ввести новые нормы проектирования. С такой инициативой выступили чиновники. Пока речь идет о трассах общегосударственного значения.

В прошлом, 2018 году, на ремонт отечественных дорог выделили рекордную сумму – 47 миллиардов гривен. Быстрее всего средства освоили в столице, но киевляне все равно не довольны результатом. Водители говорят, что после зимы на дорогах снова появились ямы.

"У нас, наверное, радиоактивный снег, который съедает этот асфальт. Уже весной мы снова ездим по теми же ямам", – иронизирует владелица авто Юлия.

Как поясняет замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, проблема в том, что сейчас дороги строят из обычного битума, который очень подвержен температурным перепадам. Это собираются изменить.

"Летом, когда очень жарко, плывет асфальт, особенно когда проезжает грузовой автотранспорт, появляются волны. ... Но дороги станут намного устойчивее", – говорит чиновник.

Предложенная технология предусматривает добавление в покрытие полимеров, похожих на каучук. Благодаря им, верхний слой дорожного покрытия станет более эластичным и сможет лучше переносить не только жару, но и морозы.

Но в "Укравтодоре" к такой инициативе относятся скептически и уверяют, что уже внедрили все прогрессивные технологии.

"Технологии идут вперед, и "Укравтодор" идет в ногу с этими технологиями. ... Уверяю вас, те дороги, которые капитально ремонтировались в последние три-четыре года проходят все зимы без каких-либо проблем, а рассыпаются те, которые капитально не ремонтировали 20-30 и более лет", – уверяет советник "Укравтодора" Александр Кава.

Переход от асфальтовых на более крепкие и долговечные бетонные дороги, как, например, в США, "Укравтодор" пока не анонсирует. Хотя такие уже неоднократно озвучивало Мининфраструктуры.

Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета бюджета, в проекте сметы на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет.

При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркивал, что окончательные решения в вопросе развития местных дорог – за местной властью и главами областей. А в "Укравтодоре" уже напомнили, что отвечают только за государственные трассы.

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