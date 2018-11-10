Драка пассажиров рейса Киев – Шарм-эль-Шейх вызвала задержку сразу четырех украинских рейсов

Сегодня, 07:13

Командир лайнера произвел вынужденную посадку в Каире

Аэропорт Шарм-эль-Шейха. Фото: tonkosti.ru
Аэропорт Шарм-эль-Шейха. Фото: tonkosti.ru

На борту рейса Киев – Шарм-эль-Шейх YanAir 8 ноября подрались пассажиры, в связи с чем командир самолета произвел вынужденную посадку в столице Египта. Авиакомпания выполняла рейс в интересах туроператора Join UP!.

"В соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в гостинице и предоставила питание на время ожидания", – сообщили в туроператоре.

Инцидент вызвал задержки на 4 часа связанных рейсов по цепочке: Киев-Хургада, Хургада-Львов, Львов-Хургада и Хургада-Киев.

Туристов проинформировали о задержках, иногородних расселили в гостиницах за счет туроператора. Некоторые туристы получат финансовую компенсацию за потерянные сутки.

Как сообщалось, что сотни украинских туристов снова застряли на курорте в Египте.

Ранее уже сообщалось о том, что около 200 украинских туристов в Египте не смогли вовремя покинуть страну из-за технических неполадок самолета.

Как известно, в последнее время резко возросло количество случаев, в которых туристы не могут своевременно улететь из Украины на отдых или наоборот – вернуться домой. В конце июня украинский туристический рынок столкнулся с проблемой задержки рейсов в пиковый летний сезон. 

Во многом ситуации были похожи: пассажирам сообщали о переносе рейса на пару часов, позже – еще на несколько, а потом оставляли без информации о том, когда прибудет долгожданный самолет. В итоге люди часами сидели в аэропортах, ожидая вылета, а задержки перелетов тянулись от шести часов до трех суток, как это было в Тунисе.

В свою очередь Кабинет министров Украины в связи с недавними проблемами, возникшими на рынке туристических услуг, готовит ряд решений, которые будут способствовать устранению неприятных случаев нарушения или невыполнения условий договоров между туркомпаниями и потребителями их услуг.
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