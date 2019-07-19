Душ и двуспальные кровати: в поезде Киев – Ужгород появится VIP-вагон

В одном купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

"Укрзализныця", которая вышла на международные рынки капитала, включила VIP-вагон в состав поезда № 29/30 Киев – Ужгород, он будет курсировать под № 0 начиная с 20 июля.

Как сообщила пресс-служба компании, рейс из Киева в составе поезда будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам. Из Ужгорода – 21, 23, 27 июля и с августа через день по нечетным числам.

"Каждое из шести двухместных купе оснащено двуспальной кроватью, которое можно трансформировать в диван для сидения, есть откидная верхняя полка, столик-трансформер, шкаф для одежды, сейф, телевизор и индивидуальная система кондиционирования", – отметили в УЗ.

Кроме того, в каждом купе есть собственный санузел с умывальником, биотуалетом и душем.

"В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров, но в любом случае выкупается сразу целое купе", – объяснили в УЗ.

Как сообщалось, также УЗ планирует пустить новые поезда в курортные города, а также обновить парк локомотивов и пригородных электричек. Подробности – в сюжете новостей "Сегодня":

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