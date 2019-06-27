Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости транспорта

Две авиакомпании прекращают полеты в Украину

27 июня, 15:01

Полеты стали нерентабельными, объяснили перевозчики

Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook
Фото: Международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

Пока лоукостер Ryanair открывает новые маршруты в Украине, авиакомпании Nordica и British Airways намерены закрыть рейсы в нашу страну из-за нерентабельности. Об этом сообщает Lowcostavia.

Так, Nordica в конце октября-2019 прекратит обслуживать часть своих прямых рейсов из-за их убыточности. Среди пяти отмененных рейсов есть направление в Украину: Таллинн – Киев. Авиакомпания пообещала переоформить бронирование или вернуть деньги без применения штрафных санкций пассажирам, которые приобрели билеты на отмененные рейсы. 

В дальнейшем в авиакомпании не исключают возможности восстановления собственных рейсов при условии улучшения ситуации, связанной с уровнем конкуренции на рынке.

Сейчас Nordica выполняет регулярные рейсы между Таллинном и киевским аэропортом "Борисполь". С апреля по сентябрь 2018 года авиакомпания также летала в Жуляны. С июня 2018 года прямые рейсы Киев – Таллинн начал выполнять лоукост Wizz Air.

Читайте также

В свою очередь авиакомпания British Airways перестанет обслуживать прямой рейс из Киева в Лондон. Согласно системе бронирования билетов, последний авиарейс Киев – Лондон авиакомпания выполнит 3 октября 2019 года.

"К сожалению, мы прекращаем рейсы до Киева. У нас была длинная история полетов в Украину, которой можно гордиться, но рейс больше не являются экономически выгодными", – сообщили в пресс-службе British Airways.

Ранее сообщалось, что украинский лоукостер SkyUp начнет летать из Киева во Львов с билетами от 500 гривен. Полеты будут осуществляться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.

При этом новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авиа, British Airways, Nordica

Вы сейчас просматриваете новость " Две авиакомпании прекращают полеты в Украину". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Зеленского предупредили о приближении Третьего Майдана

3 мелочи, которыми женщина влюбляет в себя мужчину до безумства

Зеленский блестяще «заткнул» соратников Порошенко

Люди, которые любят вкус кофе и пива лгут сами себе

Обильное питье: печальные последствия

Ученые перепуганы приближающейся катастрофой

Отек ног: как эффективно решить эту проблему

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)

Появилось фото убийцы 9-летнего мальчика в Киеве

Новое исследование: Лох-Несское чудовище — правдивая история

6 причин, почему Lexus UX — идеальный автомобиль для женщины

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

Сегодня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

Вчера, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

Вчера, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Месяц с новым президентом: эксперты рассказали о плюсах и минусах Зеленского на посту гаранта

25 июня, 07:38

У гаранта среди достижений называют сдвиг по "Нормандии", а эксперты говорят о решительности

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Пять игроков сборной Украины покинули расположение команды

Путин получил новую "пощечину" от Зеленского: важное заявление
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь