Две крупные авиакомпании отказались летать над Ираном

Решения приняли после крушения украинского самолета в небе над Тегераном

/ Фото: Wikipedia

Авиакомпания Malaysia Airlines объявила об изменении маршрутов полетов в воздушном пространстве Ирана после крушения украинского пассажирского самолета. Об этом говорится в заявлении национального авиаперевозчика Малайзии.

"В связи с последними событиями, в которые вовлечен Иран, компания отказывается от полетов в воздушном пространстве этого государства", – указывается в сообщении. Также отмечено, что теперьполеты в Европу и ряд городов не осуществляются и над территорией Ирака.

С аналогичным заявлением выступила и авиакомпания Singapore Airlines.

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Ранее Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским воздушным судам полеты над территорией Ирака, Ирана, водами Персидского и Оманского заливов.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing-737 Международных авиалиний Украины со 176 людьми на борту потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Самолет направлялся из аэропорта имени Имама Хомейни в Киев. По предварительным данным, никто не выжил.

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Напомним, 17 июля 2014 года самолет Malaysia Airlines Boeing 777, выполнявший рейс МН-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Как позже было установлено несколькими международными расследованиями самолет сбили с помощью российской самоходной огневой установки ЗРК "Бук-М1". Но РФ не признает причастность к трагедии.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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