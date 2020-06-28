Две страны объявили о запрете на провоз ручной клади в авиалайнерах

Турция и Италия запретили провоз ручной клади на полках для багажа

Авиационные власти Италии и Турции, куда скоро смогут улететь на отдых украинцы, ввели запрет на провоз ручной клади пассажирами на багажных полках в самолетах всех авиакомпаний, сообщает Аvianews.

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Ограничение введено в качестве мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Считается, что такая мера позволит уменьшить образование очередей в самолете во время посадки и высадки, когда пассажиры перед тем, как занять место, размещают ручную кладь на багажных полках.

В качестве альтернативы путешественникам предложили сдавать ручную кладь в багаж.

Подобные рекомендации ранее издало и Европейское агентство авиационной безопасности EASA, когда посоветовало авиакомпаниям обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж.

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Новые правила не означают полный запрет на провоз ручной клади в салоне, однако авиаперевозчики начали ограничивать ее габариты, чтобы вещи могли поместиться под впереди стоящее кресло.

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Так, Alitalia позволяет взять в самолет небольшую ручную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, если ее габариты не превышают 45х36х20 см. МАУ ограничила размеры ручной клади на рейсах в Турцию до 40х30х10 см, а вес до 5 кг. Turkish Airlines позволяет брать на борт небольшую ручную сумку, ноутбук или фотоаппарат, вес которых не должен превышать 4 кг, а габариты 40х30х15 см.

Если пассажир взял с собой ручную кладь, которая соответствует стандартным правилам авиакомпании, но не отвечает новым ограничениям, авиакомпании позволят ее бесплатно сдать в багаж. При этом из чемодана обязательно следует достать и взять с собой документы, ценные вещи, технику и аккумуляторы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к 1 июля 2020 года во всех крупных аэропортах Турции откроют тест-центры по определению наличия коронавирусной инфекции.

При этом 27 июня стало известно, что Евросоюз принял решение с 1 июля допустить на территорию ЕС граждан тех стран, в которых уровень заболеваемости СОVID-19 за последнее время не превышает европейские показатели. А Украина таким показателям не соответствует, поскольку в стране наблюдается новая волна заболевания.

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