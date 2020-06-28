Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости экономики
  2. Новости транспорта

Две страны объявили о запрете на провоз ручной клади в авиалайнерах

28 июня, 07:23

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Турция и Италия запретили провоз ручной клади на полках для багажа

Авиационные власти Италии и Турции, куда скоро смогут улететь на отдых украинцы, ввели запрет на провоз ручной клади пассажирами на багажных полках в самолетах всех авиакомпаний, сообщает Аvianews.

Реклама

Ограничение введено в качестве мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Считается, что такая мера позволит уменьшить образование очередей в самолете во время посадки и высадки, когда пассажиры перед тем, как занять место, размещают ручную кладь на багажных полках.

В качестве альтернативы путешественникам предложили сдавать ручную кладь в багаж.

Подобные рекомендации ранее издало и Европейское агентство авиационной безопасности EASA, когда посоветовало авиакомпаниям обеспечить перевозку в салоне меньшего числа ручной клади путем стимулирования сдачи вещей в багаж.

Реклама

Новые правила не означают полный запрет на провоз ручной клади в салоне, однако авиаперевозчики начали ограничивать ее габариты, чтобы вещи могли поместиться под впереди стоящее кресло.

В тренде
Украина получит кредит на 350 миллионов долларов от Всемирного банка: куда пойдут деньги

Так, Alitalia позволяет взять в самолет небольшую ручную сумку, рюкзак или сумку для ноутбука, если ее габариты не превышают 45х36х20 см. МАУ ограничила размеры ручной клади на рейсах в Турцию до 40х30х10 см, а вес до 5 кг. Turkish Airlines позволяет брать на борт небольшую ручную сумку, ноутбук или фотоаппарат, вес которых не должен превышать 4 кг, а габариты 40х30х15 см.

Если пассажир взял с собой ручную кладь, которая соответствует стандартным правилам авиакомпании, но не отвечает новым ограничениям, авиакомпании позволят ее бесплатно сдать в багаж. При этом из чемодана обязательно следует достать и взять с собой документы, ценные вещи, технику и аккумуляторы.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что к 1 июля 2020 года во всех крупных аэропортах Турции откроют тест-центры по определению наличия коронавирусной инфекции.

При этом 27 июня стало известно, что Евросоюз принял решение с 1 июля допустить на территорию ЕС граждан тех стран, в которых уровень заболеваемости СОVID-19 за последнее время не превышает европейские показатели. А Украина таким показателям не соответствует, поскольку в стране наблюдается новая волна заболевания.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Италия Турция багаж самолет авиация авиа ручная кладь

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Европейский лоукостер возобновил полеты из Украины
Европейский лоукостер возобновил полеты из УкраиныТранспорт
Украинцы смогут свободно летать в Турцию: какие рейсы уже назначили
Украинцы смогут свободно летать в Турцию: какие рейсы уже назначилиТранспорт
Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей стране
Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей странеТранспорт
Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождать
Когда откроют границы: Турция уже пускает украинцев, а с ЕС придется подождатьУкраина
Аэропорт Харькова принял первый международный рейс после смягчения карантина
Аэропорт Харькова принял первый международный рейс после смягчения карантинаТранспорт
Отпуск за границей: какие страны сейчас готовы принимать украинцев
Отпуск за границей: какие страны сейчас готовы принимать украинцевТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять