Эхо "черной пятницы" в Украине: перевозчиков ждут штрафы и конфискации

На днях украинцев шокировали два ДТП, в которых погибло 15 человек. Из-за трагедии в правительстве уже предложили ужесточить контроль на дорогах и досмотреть всех перевозчиков страны. Проверки уже дали свои результаты, выявив сотни нарушений, а в полиции отчитались: за последние шесть месяцев число аварий с участием автобусов только увеличилось. Как и число погибших.

Домашние аресты

В минувшую пятницу водитель маршрутного автобуса Петр Луцик на трассе Киев — Чоп, под Житомиром, врезался в грузовик. В результате ДТП погибло 10 человек (пятеро из них дети) и еще девять оказались в больнице. По словам чиновников Житомирской ОГА, сейчас четверо пострадавших чувствуют себя значительно лучше, один находится в состоянии средней тяжести. Еще четверо, в том числе два ребенка, остаются стабильно "тяжелыми".

В "Укртрансбезопасности" говорят, что у фирмы-перевозчика в автопарке значится только один автобус, нет договоров на предрейсовые техосмотры, а водители не работают там официально. При этом одна из пострадавших утверждает: Луцик ехал слишком быстро и мог уснуть за рулем. Вчера Королевский районный суд Житомира отправил последнего под домашний арест на два месяца. Луцику грозит до пяти лет тюрьмы.

В тот же день другая масштабная авария произошла в Николаевской области. Водитель микроавтобуса, перевозивший людей по маршруту "Одесса — Гомель", не справился с управлением и врезался в грузовик. В аварии погибло пять человек, включая водителя микроавтобуса, и еще 22 пострадали. Кривоозерский райсуд Николаевской области назначил вчера водителю грузовика домашний арест с 21:00 до 7:00. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Автобусы — на лом

После трагических событий МВД решило особое внимание уделить проверкам пассажирских перевозок. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что стартовала "тотальная проверка" перевозчиков:

"Если отсутствует лицензия — конфискация транспортного средства! Есть лицензия, но автобус незаконно переоборудован из грузового в пассажирский — перевозчик лишается лицензии и платит 17 тыс. грн штрафа".

Он добавил, что с 1 августа планируется запустить электронный кабинет перевозчика (там будет собрана вся информация о нем), а уже с 2019-го автобусы будут отслеживать с помощью GPS и запустят электронный билет. Наконец, по словам Омеляна, старые и непригодные для перевозки пассажиров автобусы будут изымать, а переоборудованные из грузовых в пассажирские —

отправлять на металлолом.

Вчера "Укртрансбезопасность" уже отчиталась, что за два дня удалось проверить 1230 транспортных средств и обнаружить 326 нарушений. Из них 71 касается нарушения режима работы водителей, а 158 — отсутствия необходимых разрешительных документов. Вместе с тем в Нацполиции отчитались: количество аварий, виновными в которых оказались водители автобусов, пусть и медленно, но растет. Если за шесть месяцев прошлого года таких ДТП было зафиксировано 64, то за шесть месяцев этого — 68. А вот количество погибших увеличилось на 75%! За первую половину 2017-го погибло всего 12 человек, а тот же период 2018 года унес жизни 21 человека.

Копы: алководители и тысячи сломанных автобусов

Масштаб катастрофы на украинских дорогах продемонстрировала и проверка со стороны полицейских, которые пришли на помощь сотрудникам "Укртрансбезопасности". Так, во Львове патрульные выявили таксиста в состоянии алкогольного опьянения — содержание алкоголя в его крови превышало допустимую норму в 16 раз. Полиция Киевской области вчера отчиталась о похожем случае, однако фигурантом их проверки оказался водитель маршрутного автобуса, который ехал из Белой Церкви в Киев. Патрульные остановили его из-за нарушений ПДД. После проверки на алкотестере оказалось, что количество алкоголя в крови водителя норму превышало в три раза. По словам нарушителя, накануне он выпил 250 граммов водки и 500 граммов вина.

Кроме того, вчера под Киевом пассажирский автобус, на борту которого были в том числе и дети, вылетел в кювет, но обошлось без пострадавших. Одна из его пассажирок написала на своей странице в соцсети, что автобус проехал по встречной полосе и вылетел в "левый по ходу движения кювет". По ее словам, водитель уснул за рулем.

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Замминистра МВД Сергей Яровой заявил, что в ходе проверок компаний-перевозчиков выявлено около трех тысяч неисправных автобусов, перевозящих пассажиров. При этом, по его словам, было зафиксировано больше 26 тыс. нарушений правил дорожного движения правил перевозки пассажиров. Он также добавил, что с 17 апреля удалось проинспектировать 185 тыс. автобусов, из которых 7625 используются для перевозки людей.

Яровой добавил, что чиновники из "Укртрансбезопасности", которые выдают компаниям-перевозчикам лицензии, должны нести уголовную ответственность за свое бездействие в ситуации, когда тысячи автобусов оказываются неисправными. Он также подчеркнул, что в комиссии по предоставлению разрешений на перевозку пассажиров обязательно должны входить полицейские.