Эхо снегопадов: спасатели отчитались о состоянии дорог в Украине

К сегодняшнему утру, 5 марта, все автомобильные дороги Украины открыты для движения транспорта. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ранее трудности с движениями транспорта возникли из-за сильных снегопадов на все территории Украины. Сегодня осадков не предвидится.

При этом, в ГСЧС отметили, что из-за сильного ветра в Луганской области сработала автоматическая защита линий электропередач, поэтому пять населенных пунктов пока остаются без света.

Как сообщалось, начало рабочей недели будет солнечным по всей территории страны, однако это не значит, что зима отступает – днем будет относительно не холодно, а ночью сильный мороз.

В западной части страны дневная температуры будет колебаться от 1 градуса мороза до 2 тепла. А вот ночью погода сильно изменится – в среднем температура будет до 16 мороза, местами до 17 градусов. В центре и на севере будет немного прохладней даже днем. Днем синоптики прогнозируют 3-5 градусов ниже нуля, в Черниговской и Сумской областях – до 6 мороза. Зато ночью немного "теплее", чем на Западе, – 10-12 мороза.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о прогнозе погоды в Украине на неделю и выяснил, стоит ли в ближайшие дни надеяться на то, что весна вступит в свои права.