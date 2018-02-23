Эксперт подсчитал, сколько будет стоить билет на Hyperloop в Украине

Размышления над будущим транспорта в Украине и работа над проектом Hyperloop – это не плохо, но сейчас у страны есть более насущные инфраструктурные вопросы. При этом украинцы не готовы платить рыночную цену за билеты на вакуумный поезд. Такое мнение выразил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк.

По его словам, чтобы дорогая инфраструктура существовала, нужно понимать, кто будет за нее платить.

"Если взять существующую железную дорогу, то те деньги, которые тратятся на билет, покрывают 35-40% от себестоимости перевозки в старых вагонах. Если мы, например, построим скоростную железную дорогу – цена билетов вырастет в разы. Готовых платить в Украине нет. А если говорить о высокоскоростной железной дорогие, где речь идет о миллиардах долларов инвестиций – это еще больший рост стоимости. Есть ли в Украине люди, которые готовы платить 400-500 долларов за билет?", – отметил Вовк.

Эксперт напомнил, что пока в коммерческую эксплуатацию Hyperloop не запустила ни одна страна мира.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Hyperloop в Украине: реальный проект или научная фантастика".