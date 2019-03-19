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Заплатим за комфорт: эксперт объяснил, как новые правила авиаперевозок повлияют на цену билетов

Сегодня, 12:33

Госавиаслужба Украины изменила требования к авиакомпаниям

Фото: Pixabay
Заплатим за комфорт: эксперт объяснил, как новые правила авиаперевозок повлияют на цену билетов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ec1/e2c/5c8ec1e2c1ea7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ec1/e2c/5c8ec1e2c1ea7.jpg Транспорт Госавиаслужба Украины изменила требования к авиакомпаниям

С марта в Украине вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Государственной авиационной службой. До этого действовала редакция правил, утвержденная Мининфраструктуры в декабре 2012 года.

Среди нововведений – отмена нормы об обязательной бесплатной провозки 15 кг багажа. Отныне информацию о максимальном количестве и весе багажа будет устанавливать авиаперевозчик и прописывать в правилах и договоре перевозки. Также предусматриваются взимание платы за регистрацию в аэропорту.

В целом такая ценовая дерегуляция способна снизить минимальную стоимость билета, отметил в комментарии "Сегодня" авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Нормы, прописанные в правилах, с одной стороны, дали возможность авиакомпаниям сформировать более гибкие тарифы. Таким образом они смогут формировать пакеты услуг согласно потребностям рынка, добавляя или уменьшая их количество, что позволит уменьшить конечную стоимость билета. С другой стороны, компании при этом могут начать больше зарабатывать", – отметил он.

А вот стоимость "премиум"-пакета с большим набором услуг, наоборот, может увеличиться, предупреждает специалист.

"Пассажирам, которые раньше пользовались разными дополнительными услугами и привыкли к более высокому уровню комфорта, скорее всего, придется платить больше. Поскольку уменьшение расходов в целом на пакет перелета будет компенсироваться увеличением стоимости отдельных услуг, которые могут добавляться", – предполагает Долинце.

Ранее "Сегодня" писали, что с 2019 года многие авиакомпании существенно ужесточили правила провоза ручной клади. К примеру,  согласно новым правилам украинского лоукостера SkyUp, бесплатно на борт можно брать ручную кладь весом не больше 7 кг и с габаритами не больше 55х40х20 см.

Пассажиры венгерского лоукостера WizzAir бесплатно в салон смогут взять ручную кладь весом до 10 кг, и габаритами не более 40x30 x20 см.

А путешествуя самолетами МАУ на ближние и среднемагистральные рейсы, стоит помнить, что если вы купили билет по тарифу "Только ручная кладь" (безбагажный), вам разрешат взять с собой одну ручную кладь весом до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см.

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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