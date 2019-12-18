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Эксперты: 90% украинских дорог требуют немедленного ремонта или замены

18 декабря, 11:58

При этом больше половины государственных трасс не отвечают требованиями по ровности

/ Фото: Facebook

Ямы на дорогах приводят к рекордному количеству ДТП в Украине. При этом около 39% украинских дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% – по ровности, о чем заявили в Офисе эффективного регулирования (BRDO) во время круглого стола.

В целом изношенными считаются более 90% украинских дорог.

"Общая протяженность украинских дорог составляет 169,6 тыс. км. Более 90% из них, по результатам исследования World Bank Group, находятся в изношенном состоянии и требуют немедленного ремонта или замены. При этом 39% дорог государственного значения не соответствуют требованиям по прочности, а 51% – по ровности", – подсчитали аналитики BRDO.

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По словам экспертов, главные причины плохо развитой дорожной инфраструктуры и низкого качества дорог:

  • недофинансирование;
  • ненадлежащая эксплуатация дорог;
  • неэффективность контроля за использованием средств;
  • низкая конкуренция на рынке;
  • коррупция.

"Как следствие – такая ситуация тормозит экономическое развитие и является препятствием для усиления конкурентоспособности страны на международном рынке", – считают аналитики.

Напомним, украинцы имеют право получить компенсацию за поломку авто из-за плохих дорог. О том, как это можно сделать, узнавайте из истории, о которой рассказали новости "Сегодня":

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Источник: УНИАН

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