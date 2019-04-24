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Экспресс до аэропорта "Борисполь" установил рекорд

Сегодня, 09:15

"Укрзализныця" отчиталась о работе поездов на маршруте

Фото: twitter.com/VGroysman
Фото: twitter.com/VGroysman.

Железнодорожный Kyiv Boryspil Express показал рекорд по перевозкам между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь". Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" (УЗ).

Так, в понедельник 22 апреля, экспресс перевезен 2504 пассажиров. Всего в среднем за сутки экспресс перевозит около двух тысяч пассажиров.

А по состоянию на 23 апреля Kyiv Boryspil Express совершил 7 788 рейсов, его выбрали почти 270 тысяч пассажиров, причем популярность поезда постоянно растет.

"Если в предыдущие месяцы поезд перевозил в среднем по 50 тыс. пассажиров, то за последний месяц поездом воспользовались 70 тыс. пассажиров. Как показывает статистика, чаще всего пассажиры выбирают Kyiv Boryspil Express в пятницу и среду", – отметили в УЗ.

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Сейчас между Киевом и аэропортом "Борисполь" работает пять дизель-поездов производства польской компании PESА. "Укрзализныця" завершает модернизацию шестого поезда, который скоро выйдет на маршрут. Также до конца 2019 года компания планирует купить дизель-поезд украинского производства, который также будет задействован на маршруте.

Напомним, экспресс между Киевом и аэропортом "Борисполь" запустили 30 ноября 2018 года. Он функционирует в режиме 24/7 и ежесуточно осуществляет 27 рейсов. Планируется, что экспресс до аэропорта "Борисполь" соединят с метро.

Билеты на экспресс можно приобрести в киосках самообслуживания, расположенных над четырнадцатым путем на вокзале в Киеве. За наличный расчет билеты также продают две специальные кассы на Центральном и Южном вокзалах. В "Борисполе" билеты можно приобрести в кассах и терминалах на входе на железнодорожную платформу. На станции "Дарница" билеты можно приобрести в кассе № 2. Стоимость билета – 80 грн.

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Тег Укрзализныця, экспресс, Kyiv Boryspil Express

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