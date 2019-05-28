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"Эра бетонных дорог" в Украине: эксперты рассказали о рисках

28 мая, 16:01

Чтобы избежать проблем, нужна стратегия со многими расчетами, предупреждают специалисты

Фото: Pixabay

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал с 2019 года "эру строительства бетонных дорог" в Украине. Именно из бетона, по его словам, будут строиться крупнейшие инфраструктурные объекты.

"Это надо было делать давным-давно, потому что асфальтные дороги – это уничтожение бюджетных средств, – комментирует глава Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов. – Бетонная дорога требует меньше ухода, чем асфальт, цементных заводов достаточно… При нормальном подходе к эксплуатации таких дорог они служат дольше".  

Однако есть определенные риски, связаны с реализацией такой инициативы, отмечают во Всеукраинской дорожной ассоциации.

 "Бетонные дороги – это правильная инициатива, – говорит Артем Гриненко, президент ассоциации. – Но государство в этом году не готово. Потому что у государства нет стратегии строительства бетонных дорог. Перед тем, как строить и выбирать технологию строительства должен быть расчет – сколько стоит бетонная дорога и асфальтобетонная. Как выбрать?"

Помимо стоимости, продолжает эксперт, должен быть расчет эксплуатации дороги из асфальтобетона и цементобетона на 20 лет.

"Если из асфальтобетона – мы понимаем как это строить, у нас есть практика, опыт. Подрядчики дадут гарантию, мы знаем, как будем обслуживать. Тут нет никаких рисков. А с цементобетоном риски и финансовые, и эксплуатационные, и гарантийные", – отметил Гриненко.

В частности, в стране отсутствуют компании с опытом эксплуатации цементобетонных дорог.

"Кто будет эксплуатировать? Как? Если будут некачественно эксплуатировать, то деньги, которые потратят на эту бетонную дорогу, это будет огромный бюджет. Они могут не надлежащим образом обслуживать и дорога может уничтожится за 1 – 2 зимы", – объяснили в ассоциации.

В целом Украина не должна отказываться от прокладки цементобетонных дорог, которые предназначены под большую нагрузку (порты, карьеры), но следует лучше проработать детали, считают в ассоциации.

"Должна быть стратегия, в которой должен быть расчет, экономическое обоснование, анализ европейских практик, аналитика где строить, сколько, как эксплуатировать. Решение пока не подтверждено с научной точки зрения, что вызывает опасение", – резюмирует эксперт.

А пока что украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег строительство, дороги, эксплуатация, риски, подрядчик, бетонные дороги

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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