Еще один аэропорт изменил написание Киева

Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД

Фото: Pixabay

Еще один аэропорт изменил написание Киева //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d5/b91/5ca4d5b911c83.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d5/b91/5ca4d5b911c83.jpg 2019-04-03T18:52:59+03:00 Транспорт Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД

Международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – стал использовать корректное написание названия Киева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"#CorrectUA на Пиренейском полуострове! Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД. Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev", – говорится в сообщении.

Отметим, что онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

Накануне израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv. Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA.

Напомним, ранее стало известно о том, что международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyivпри указании рейсов.

Мы также писали, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией.

Кроме того, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.

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