Еще один аэропорт изменил написание Киева
Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД
Международный аэропорт Барселоны – один из самых загруженных аэропортов мира – стал использовать корректное написание названия Киева. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"#CorrectUA на Пиренейском полуострове! Международный аэропорт Барселоны присоединился к инициативе МИД. Отныне один из самых загруженных аэропортов мира использует #KyivNotKiev", – говорится в сообщении.
Отметим, что онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
Накануне израильский аэропорт сменил название Kiev на Kyiv. Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины #CorrectUA.
Напомним, ранее стало известно о том, что международный аэропорт Лондона Лутон сменил название Kiev на Kyivпри указании рейсов.
Мы также писали, что латвийский Центр государственного языка утвердил новые нормы, согласно которым во всех государственных учреждениях и официальных изданиях Латвии украинские города должны быть прописаны в соответствии с украинской, а не русской транскрипцией.
Кроме того, ранее в главном аэропорту Польши "украинизировали" названия ряда аэропортов: Запорожье, Харьков, Одесса и Борисполь были названы в украинской транскрипции.
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