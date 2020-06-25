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Еще один автобусный оператор запустил рейсы из Украины за границу

25 июня, 16:47

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Из Украины запустят автобусы в Польшу, Австрию, Венгрию, а также в Германию и Чехию

Автобусный оператор FlixBus (Германия), который осенью запустил рейсы между украинскими городами, с 25 июня возобновляет работу в Украине на отдельных международных маршрутах, сообщил "Интерфакс-Украина".

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Билеты уже в продаже на рейсы из Киева через Житомир, Ривне, Львов, Ужгород в Краков, Будапешт, Вену и более десятка немецких городов, а с 3 июля зеленые брендированные автобусы поедут из Одессы через Винницу, Хмельницкий и Тернополь в чешский Плзень через Прагу.

"Пока мы возобновили часть наших линий из Украины, но планируем постепенно восстановить их все. Закрытие границ стало вызовом для всей индустрии международных перевозок, но даже с учетом жестких ограничений на границах со странами Евросоюза, которые существуют сейчас, мы видим спрос на поездки в страны Европы. В первую очередь это Польша, Германия и Чехия", – сказал директор FlixBus в Украине и Польше Михал Леман.

С 25 июня будут курсировать такие линии как:

  • N3200 Киев – Кельн (Киев-Житомир-Ровно-Львов-Берлин-Магдебург-Брунсвик-Ганновер-Билефельд-Дортмунд-Эссен-Дуйсбург-Дюссельдорф-Кельн);
  • N3201 Киев-Краков-Росток (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Краков – Дрезден – Лейпциг – Галле – Дессау – Берлин – Росток);
  • N3202 Киев-Карлсруэ (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Байройт – Вюрцбург – Ашаффенбург – Франкфурт – Дармштадт – Гайдельберг – Мангейм – Карлсруэ);
  • N3203 Киев-Штутгарт (Киев – Житомир – Ровно – Львов – Дрезден – Хемниц – Цвиккау – Мюнхберг – Нюрнберг – Ингольштадт – Мюнхен – Аугсбург – Ульм – Штутгарт);
  • N3300 Киев – Будапешт – Вена (Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ривне – Львов – Ужгород – Будапешт – Вена).

С 3 июля будет курсировать автобус N3277 Одесса – Прага – Пльзень (Одесса – Умань – Винница – Хмельницкий – Тернополь – Львов – Краков – Оломоуц – Брно – Прага – Пльзень).

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FlixBus уже запустил рейсы в странах ЕС, поэтому для путешествующих из Украины будут доступны рейсы с одной пересадкой.

Согласно сообщению, в связи с пандемией коронавируса компания усилила стандарты безопасности в автобусах:

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  • проводится профессиональная дезинфекция транспортных средств после каждого рейса;
  • пассажиры должны носить защитные маски во время посадки, высадки и внутри автобуса и дезинфицировать руки санитайзерами, которые доступны в автобусах;
  • водители снабжены средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, компания призывает пассажиров соблюдать 1,5-метровую дистанцию при посадке и размещении багажа в багажном отделении.

"Мы очень просим наших пассажиров путешествоват, только если они уверены, что здоровы, а также проверять государственные инструкции относительно пересечения границ и необходимость иметь соответствующие документы", – добавил Леман.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на фоне возобновления транспортного сообщения со странами ЕС с 17 июня возобновлен пропуск пассажирских автобусов через государственную границу Украины.

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Европейский оператор международных автобусных перевозок Ecolines с 18 июня возобновил автобусные рейсы из Киева в Варшаву и Щецин (Польша). Компания постепенно восстановит рейсы и по другим международным маршрутам.

Напомним, Украина постепенно смягчает карантинный режим. Так, с 1 июня пущены поезда, 5 июня возобновили внутреннее авиасообщение, а 15 июня заработали все пропускные пункты в международных аэропортах.

Также сайт "Сегодня" рассказывал, как выходят из карантина города Украины.

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