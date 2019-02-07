Еще один поезд из Украины будет курсировать в Россию в два раза реже

Поезд Львов - Ковель - Москва будет ходить только по нечетным числам месяца

Фото: Данил Павлов

Еще один поезд из Украины будет курсировать в Россию в два раза реже //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg 2019-02-07T10:35:00+02:00 Транспорт Поезд Львов - Ковель - Москва будет ходить только по нечетным числам месяца

АО "Укрзализныця" с 31 марта 2019 года уменьшает периодичность курсирования поезда Львов – Ковель – Москва в два раза. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

Стоит отметит, что с 31 марта данный поезд будет ездить только по нечетным числам, вместо ежедневного курсирования.

"С 31 марта двусоставной поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневного курсирования", – говорится в сообщении "Укрзализныци".

Кроме того, с 25 февраля жд-оператор сократит периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва, однако пока не уточняет, как изменится график его отправлений.

По данным "Укрзализныци", оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян уже заявлял, что украинцы стали реже ездить в Россию.

Уже со среды, 5 февраля, "Укрзализныця" уменьшила периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Так, № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков таеже будут курсировать через день вместо ежедневно.

При этом Мининфраструктуры Украины уверены, что жд-сообщение со страной-агрессором должно прекратиться, однако окончательное решение по этому вопросу может принять только Кабинет министров на своем заседании. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в свою очередь, заявил, что в случае если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет "ответные меры".

Как известно, Россия начала сокращать железнодорожные перевозки в Украину с 2014 года.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Еще один поезд из Украины будет курсировать в Россию в два раза реже". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...