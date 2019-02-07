Еще один поезд из Украины будет курсировать в Россию в два раза реже
Поезд Львов - Ковель - Москва будет ходить только по нечетным числам месяца
АО "Укрзализныця" с 31 марта 2019 года уменьшает периодичность курсирования поезда Львов – Ковель – Москва в два раза. Об этом сообщили в пресс-центре компании.
Стоит отметит, что с 31 марта данный поезд будет ездить только по нечетным числам, вместо ежедневного курсирования.
"С 31 марта двусоставной поезд № 78/73, 74/73 Львов – Ковель – Москва будет курсировать по нечетным числам месяца вместо ежедневного курсирования", – говорится в сообщении "Укрзализныци".
Кроме того, с 25 февраля жд-оператор сократит периодичность курсирования поезда № 20/19 Харьков – Москва, однако пока не уточняет, как изменится график его отправлений.
По данным "Укрзализныци", оптимизация графика движения пассажирских поездов между Украиной и Россией связана с постоянным падением пассажиропотока между странами.
Напомним, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян уже заявлял, что украинцы стали реже ездить в Россию.
Уже со среды, 5 февраля, "Укрзализныця" уменьшила периодичность курсирования поездов в Российскую Федерацию. Так, № 24/23 Одесса – Москва – Одесса и № 20/19 Харьков – Москва – Харьков таеже будут курсировать через день вместо ежедневно.
При этом Мининфраструктуры Украины уверены, что жд-сообщение со страной-агрессором должно прекратиться, однако окончательное решение по этому вопросу может принять только Кабинет министров на своем заседании. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, в свою очередь, заявил, что в случае если Украина отменит пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, российская сторона примет "ответные меры".
Как известно, Россия начала сокращать железнодорожные перевозки в Украину с 2014 года.
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