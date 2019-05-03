Еще одна европейская столица запретит дизельные и бензиновые машины

Амстердамский муниципалитет решил объявить войну загрязнению воздуха

Фото: Flickr

Вслед за немецким Гамбургом, где в прошлом году частично запретили проезд дизельных автомобилей, с 2020 года борьбу с автомобилями и мотоциклами с бензиновыми и дизельными двигателями начнут и в Амстердаме.

Как пишет The Guardian, такое решение является частью новой государственной инициативы с целью очистки городского воздуха.

Ограничения будут вводиться постепенно – сначала дизельным автомобилям старше 15 лет запретят проезжать по опоясывающей Амстердам кольцевой дороге, а с 2022 года новые правила коснутся работающих на бензине автобусов и такси.

Кроме того, с 2024 года ограничения распространятся также на прогулочные катера на каналах и мопеды.

В то же время, муниципалитет предложит льготы владельцам электрокаров. Для этого вдобавок к уже имеющимся 3 тыс. зарядок для машин с электродвигателями в городе придется построить еще 22 тыс таких станций.

Полностью план должен быть реализован к 2030 году.

Напомним, что аналогичное решение, но в масштабах целой страны, решили принять и в Дании, с 2030 года полностью запретив продажи автомобилей с дизельными и бензиновыми двигателями, а с 2035 года – и гибридных автомобилей.

Кроме того, как мы уже писали, ранее из-за так называемого "дизельгейта" в ЕС ужесточили экологические тесты для автомобилей.

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