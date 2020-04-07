Еще одна услуга почты стала бесплатной на время карантина

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", который ранее расширил доставку на время карантина, теперь отменил плату за оформление переадресации отправлений с одного почтового адреса на другой. об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"Компания учитывает запросы клиентов, многие из которых во время карантина проживают по другому адресу и хотели бы получать письма и посылки по месту фактического проживания", - объяснили свое решение в "Укрпочте".

Ранее эта услуга стоила 50 гривен. Сейчас в "Укрпочте" подчеркнули, что для оформления заявления на пересылку или доставку внутренних, международных почтовых отправлений на другой адрес и получения в другом почтовом отделении не нужно идти в почтовое отделение – достаточно оставить заявку в контакт-центре.

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Также во время карантина "Укрпочта" бесплатно хранит в отделениях регистрируемые почтовые отправления. Это позволяет ограничить контакты клиентов с работниками отделений.

Кроме того, ранее в "Укрпочте" рассказали, опасно ли заказывать товары из Китая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил медиков и представителей других профессий, в том числе почтальонов, которые помогают стране пережить карантин:

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