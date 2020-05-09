"Это моя мечта": получится ли у Зеленского создать государственную авиакомпанию

Владимир Зеленский хочет запустить в Украине государственную авиакомпанию. Ее парк будет состоять из отечественных самолетов.

"Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши "АНы"? Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта. Мечта создать государственную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines, Singapore Airlines" - заявил Зеленский в конце апреля.

Деньги готовы выделить из госбюджета. По словам Зеленского, с "Антоновым" ведут переговоры и готовят госпрограмму.

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Позже замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко объяснил, как будет работать государственная авиакомпания. Самолеты "Антонова" хотят пустить между городами Украины и в ближайшие страны. Это даст "Антонову" заказы и рабочие места. Но кроме того, в Офисе президента хотят, чтобы национальная авиакомпания стала страховкой государства на случай экстренных ситуаций. Например, для эвакуации украинцев из других стран.

Сейчас у Зеленского ведут подсчеты, сколько казне будет стоить создание государственного авиаперевозчика. В скором времени Офис президента должен презентовать саму авиакомпанию и ее стоимость.

Почему вдруг захотели запускать государственную авиакомпанию

Сейчас не лучшие времена для авиакомпаний. Из-за пандемии COVID-19 границы стран закрыты и перелеты остановлены. Выручка авиакомпаний упадет в этом году на 55% по сравнению с 2019 годом, прогнозирует Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Выживание авиакомпаний усложняют фиксированные затраты, на которые уходит 49% дохода.

Что касается украинского рынка, по состоянию на март 2020 года в Украине работали 12 отечественных авиакомпаний. 98% пассажиропотока приходилось на "Международные авиалинии Украины", SkyUP, Azur Air Ukraine и Wind Rose. Последние две выполняют чартерные рейсы. Первый квартал для них закончился с убытками в 10-15 млрд грн, подсчитали в Авиационном комитете Торгово-промышленной палаты.

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/ Фото: Reuters

Ситуация на рынке такова, что без госпомощи авиакомпании не выживут, считает Александр Ланецкий, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support.

Перед правительствами стоит вопрос: помогать или не помогать авиакомпаниям, а если помогать, то на каких условиях. Например, в США правительство оказывает помощь в обмен на 25% акций авиакомпаний.

"Для Украины стоит вопрос, что более выгодно – помочь практически безвозмездно, национализировать или частично национализировать. Или вовсе на эти деньги создать государственную авиакомпанию с нуля. Думаю, за этим решением стоит две составляющих. Первое – показать авиакомпаниям, которые просят помощи, что государство может обойтись и без них. Я предполагаю, что авиакомпании выдвигали ультиматум, что если не дать помощь, то они обанкротятся и вообще никто летать не будет. Второй аргумент – зачем выделять деньги кому-то, если можно выделить себе же", – говорит Александр Ланецкий.

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Кризис на авиарынке может привести к тому, что в Европе останутся национальные перевозчики, а лоукостеры обанкротятся и уйдут с рынка. В таком случае Украине необходим авиаперевозчик, иначе не будет полетов из Украины или будет 5-6 полетов, отмечает Ланецкий. К тому же закрытие границ и эпидемия дали понять, что если понадобится эвакуировать людей, то нужен национальный перевозчик.

"У государства, у которого нет средств поддержать и сохранить свой авиарынок, остается только вариант думать, что делать после завершения кризиса. Это лучшее время для развития стартапов и новых бизнесов. А идея о новом государственном перевозчике может стать спасательным кругом для пассажиров, если существующие компании уйдут с рынка", – отмечает Богдан Долинце, председатель Комитета авиационного транспорта Всеукраинского центра реформ транспортной инфраструктуры.

Что ждет частные авиакомпании

Очевидно, заявление о создании государственной авиакомпании означает, что частным авиаперевозчикам не стоит ждать господдержки. Поэтому есть вероятность, что в этом году пострадает МАУ. На авиакомпанию приходится большая доля украинского пассажиропотока. С 2017-го каждый год МАУ завершает убытками. Кроме того, авиакомпания должна почти 1 млрд грн "Украэроруху" за аэронавигационное обслуживание. Авиаперевозчик прогнозирует, что в 2020-м убытки компании составят 60 млн долл. Руководство МАУ месяц назад запросило у правительства стабилизационный кредит 50 млн долл. под 5-6%. Эксперты не верят, что государство может выделить эти деньги даже в качестве кредита.

"Учитывая долги МАУ и убытки, то 50 млн долл. их не спасут. Это только их зарплаты до конца года, что лишь продлит агонию. Если компания обанкротится, то точно не из-за карантина", – считает Владислав Притоманов, руководитель сектора "Инфраструктура" BRDO.

/ Фото: Скриншот из видео

Всемирный карантин стал последней точкой для авиакомпаний, которые занимались зарабатыванием денег здесь и сейчас, не думая о долгосрочной перспективе, отмечает эксперт. Так, например, авиакомпания Norwegian Air сообщила о банкротстве своих четырех датских и шведских филиалов, на которые приходился основной парк. В последнее десятилетие норвежская авиакомпания быстро росла, став третьей по величине бюджетной авиакомпанией в Европе и крупнейшим иностранным перевозчиком, обслуживающим Нью-Йорк и другие крупные города США, но также она накопила долги и обязательства почти на 8 миллиардов долларов.

"Банкротство авиакомпаний стало закономерным больше из-за неверного поведения на рынке, чем из-за кризиса. Что касается украинского рынка, то SkyUp переживет и будет работать после кризиса. И МАУ может это сделать. Стоит ли их поддерживать государству? Спорный вопрос. В любом случае для пассажира, если не будет МАУ, то будет кто-то другой", – резюмировал Притоманов.

Богдан Долинце сомневается, что правительство пойдет на национализацию убыточных авиакомпаний, чтобы на их базе строить новую.

"Национализация МАУ на сегодня невозможна. Причин на самом деле несколько. Во-первых, нет таких средств, поскольку и так много национальных программ сокращаются, а во-вторых, самолеты компании в лизинге и поэтому не принадлежат ей", – отметил Долинце.

Во сколько обойдется создание государственной авиакомпании

Эксперты не верят в успех будущей госавиакомпании. Одна из-причин – мало платежеспособного населения. Украинцы не будут летать за 1500-2000 грн по Украине, если билет на поезд или автобус стоит 200-300 гривен.

Вопросы вызывает модель, как авиакомпания будет зарабатывать. Пассажирские самолеты "Антонова" подходят для внутренних полетов по Украине, замечают авиаэксперты. Но если госкомпания будет летать только по Украине, то она будет убыточной и долго не протянет. Дело в том, что авиакомпании зарабатывают именно на международных и дальнемагистральных перелетах.

Зеленский хочет создать компанию по примеру Турецких и Сингапурских авиалиний. Обе компании имеют до 50% частного капитала и ориентированы на международные перелеты, а не на внутренние. Более того, Сингапур – государство по площади меньше Киева – там некуда летать. Singapore Airlines нацелены на пассажиров, которым важен комфорт, а не низкая стоимость билетов. Их цель – зарабатывать деньги, а не существовать за счет субсидирования.

"Эти компании не создавались для того, чтобы возить собственных пассажиров, а внутри Сингапура и возить-то некуда. Это только международные рейсы. Если задача компании – приносить деньги от внешних рынков и обеспечивать за счет этих доходов внутренние рейсы, которые нерентабельные, – то это понятный проект, но он требует вложений до миллиарда долларов. В условиях кризиса деньги вряд ли найдут. По опыту Турецких и Сингапурских авиалиний надо все равно покупать самолеты Boeing и Airbus. К сожалению, самолеты "Антонова" конкурировать с самолетами Boeing и Airbus не могут, если говорить о полетах в другие страны", – говорит Владислав Притоманов, руководитель сектора "Инфраструктура" BRDO.

Но и производитель самолетов не может работать только в пределах страны. Он должен выходить на мировой рынок, отмечает эксперт. Тем более, "Антонов" конкурентный как производитель грузовых самолетов, и выгодней использовать это преимущество.

"Как производитель самолетов компания не может производить самолеты только внутри страны, она должна выходить на мировой рынок. А это очень большие затраты и сложный процесс, который требует представительства хотя бы в основные страны, куда эти самолеты летают. Я думаю, что такая компания может быть, но не в ближайшее время. Надо четко понимать, для чего это делать – чтобы приводить деньги в Украину с иностранных рынков или чтобы поддерживать отечественное авиастроение. И это вопрос не десятков, а 500 миллионов долларов, до миллиарда для такой компании", – говорит Притоманов.

Фото: Singapore airlines

Что касается стоимости, то один пассажирский АН стоит примерно 35 млн долл., говорит Александр Ланецкий. Чтобы собрать парк самолетов, нужно 350-500 млн долларов. Несколько самолетов в разной степени готовности уже есть. Однако их не могут закончить собирать, поскольку нужны детали, которые производятся в России.

"Теоретически их можно заменить на другие иностранные детали, но это удорожает проект и требует времени. Я думаю, что выпуск 10 самолетов обойдется в 350-500 млн долл. Большие ли это деньги? Если это подразумевает работу для 150 тыс. людей на протяжении двух-трех лет, то, наверное, небольшие. Но пока это удалось в украинской истории четырем людям: бывшему министру транспорта Кирпе, экс-министру обороны РФ Сердюкову, Муаммару Каддафи и Бушу-младшему, которые в свое время заказывали самолеты АН и спасли "Антонов" от закрытия", – говорит Ланецкий.

Пока ясно одно – после пандемии авиарынок будет другим. Многие авиакомпании прекратят существовать и к этому нужно готовиться. Вероятно, дешевых билетов тоже не останется. Когда могут возобновиться авиаперелеты и что ждет авиарынок после пандемии, читайте в статье "Сегодня": "Дешевых билетов уже не будет: когда авиакомпании возобновят полеты".

Тем временем в Украине в этом году ожидают большое количество туристов из Китая. Почему – смотрите в сюжете "Сегодня":

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