"Это опасно для украинцев": министр рассказал, восстановят ли Киев и Москва авиасообщение

Владислав Криклий считает, что еще рано пускать самолеты в РФ, и объяснил, почему нет смысла блокировать ж/д сообщение

Фото: facebook.com/airportboryspil

Еще в 2015 году российским самолетам запретили летать над Украиной и на сегодняшний день не планируется восстановления авиасообщения, пока Россия не прекратит агрессию. Министр инфраструктуры Владислав Криклий объяснил, что, как минимум, есть угроза самолетам повторить судьбу MH17, который сбили террористы над Донбассом.

Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

По его словам, восстановление прямого авиасообщения с РФ не поймут и западные партнеры Украины.

"Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительным санкциям в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще", – сказал Криклий.

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Также министр прокомментировал идею прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Он считает, что это только создаст дополнительные проблемы для украинцев, но ездить они в РФ не перестанут.

"Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то конечно, что можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 млн тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 млрд гривен. Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы – одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. Так они будут ездить через Беларусь. Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали. Таких катастроф как МН17 на железнодорожных путях не происходило и я надеюсь, что не будет происходить. Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России – это уже другое решение", – добавил он.

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Криклий также напомнил о международных соглашениях в рамках Всемирной торговой организации, которые предполагают беспрепятственный транзит.

Как сообщали новости "Сегодня", с 25 октября 2015 года прекращено авиасообщение между Украиной и РФ. Таким образом, вступили в силу санкции, которые были введены в отношении российских авиакомпаний, нарушавших законодательство Украины. В украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, "национализированные" так называемым правительством временно оккупированного Крыма.

В ответ на украинские санкции Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний.

Кроме того, в начале 2019 года Украина сократила количество поездов в Россию.

"Уменьшение рейсов поездов в Россию связано со стремительным падением пассажиропотока между странами. Так, в 2018 году "Укрзализныця" перевезла в Россию 772,9 тыс. пассажиров, что почти на 20% меньше, чем в 2017 году", – пояснили в УЗ.

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