Эвакуация украинцев из-за границы: МАУ открыла продажу билетов на девять рейсов

Зарегистрироваться на рейс можно будет только в аэропорту вылета

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) вслед за украинским лоукостером SkyUp открывает продажу на специальные рейсы в Киев из ряда европейских и других городов.

Уже открыта продажа на сайте авиаперевозчика на такие рейсы:

на 19 марта из Амстердама, Брюсселя и Тель-Авива;

на 20 марта из Парижа, Лондона, Тель-Авива, Ларнаки, Вены и Дубая.

На каждом из направлений зафиксирована единая конечная стоимость, в которую включены налоги и сборы, а также перевоз одного места зарегистрированного багажа весом до 23 кг. Регистрация на рейсы будет осуществляться исключительно в аэропорту вылета.

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Напомним, также ранее сообщалось, что Госавиаслужба разрешила выполнить те рейсы в Украину, на которые уже проданы билеты, так как украинские граждане могут въезжать в страну без ограничений, несмотря на введенный карантин.

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О подробностях ситуации с эвакуацией украинцев на самолетах из-за границы ранее рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий:

Как известно, в Украине ввели общенациональный карантин, 17 марта Украина закрыла свои границы из-за распространения коронавируса. Позже был веден запрет на пассажирские перевозки внутри страны. А также были введены ограничения на поездки общественным транспортом.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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