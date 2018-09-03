"Европа становится ближе": Ryanair осуществил первый полет в Украину

Сегодня, 15:18

Первый рейс Берлин – Киев – Берлин приветствовал президент Порошенко

Все фото: ЦТС
Все фото: ЦТС

Международный аэропорт "Борисполь" принял первый рейс крупнейшего европейского лоукостера – ирландской авиакомпании Ryanair в Украину из Берлина. Во встрече рейса принял участие министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян и гендиректор "Борисполя" Павел Рябикин.

Загрузка рейса Ryanair из Берлина в Киев составила 95%. 

В обратном направлении вылет состоялся в 14:55.

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"Страны Европы становятся еще ближе – один из крупнейших международных лоукостеров Ryanair начал полеты из Украины. Рейс из Киева в Берлин, который открылся сегодня – один из двенадцати маршрутов, которые будет осуществлять авиакомпания в осенне-зимний период. Всего за год Ryanair планирует перевезти 635 тысяч пассажиров. Это – очевидные примеры того, что безвизовый режим с Европой, которого так долго ждали украинцы, – успешно работает. И с самого начала действия Безвизовые страны ЕС посетили уже 1,29 млн наших граждан", – прокомментировал начало полетов президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

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Как известно, 23 марта Ryanair объявил о полетах в Украину. Крупный европейский лоукостер будет летать из Киева и Львова в шесть стран Европы. 

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил цену билетов на рейсы Ryanair в Украине. По его словам, билеты на самолеты лоукостера в Украине будут стоить дешевле, чем в среднем по Европе:
Киев, Порошенко, берлин, Украина, рейс, Ryanair

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Источники:

"Сегодня", УНИАН

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