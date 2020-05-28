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Европейский лоукостер начинает массовые сокращения из-за коронавируса

28 мая, 14:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В EasyJet также собираются уменьшить авиационный парк

Пандемия коронавируса продолжает наносить удар по мировой авиационной отрасли. После того, как стало известно, что Wizz Air урезает зарплаты и сокращает сотрудников, о проблемах заявил и другой европейский лоукостер – британская авиакомпания EasyJet.

Этот перевозчик планирует сократить сократить до 4500 сотрудников – это почти треть из 15 тысяч человек, которые работают в компании, сообщает Sky News. Кроме того, EasyJet намерен уменьшить свой авиационный парк.

"Мы понимаем, что сейчас очень тяжелые времена, и нам приходится принимать очень сложные решения, которые повлияют на наших людей, но мы хотим защитить как можно больше рабочих мест в долгосрочной перспективе", – заявил исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен.

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Он отметил, что лоукостер собирается возобновить полеты с 15 июня, но не рассчитывает на высокий спрос.

Напомним, ранее немецкая авиакомпания Lufthansa, которая тоже серьезно пострадала из-за коронавируса, заявила, что со второй половины июня намерена возобновить рейсы. Для их выполнения используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, когда можно покупать авиабилеты в Италию. Подробнее об этом узнавайте из интервью с послом Украины в Италии Евгением Перелыгиным:

Посол Украины в Италии Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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кризис увольнение Европа сокращение карантин авиа коронавирус EasyJet

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