Европейский лоукостер отменяет два рейса из Киева

Ryanair объявил неделю распродаж Фото: Lucas Davies / Unsplash

Крупнейшая в Европе лоукост-авиакомпания Ryanair, которая ранее анонсировала 18 рейсов из Украины в Европу, прекратит осуществлять рейсы сообщением Киев – Скавста (Швеция) и Киев – Нюрнберг (Германия). Рейсы будут отменены с началом сезона летней навигации 20 марта 2020 года.

Такое решение стало вынужденной мерой, поскольку Ryanair не хватает самолетов для осуществления в летний период рейсов по этим направлениям, сообщает Avianews. Задержки с поставкой самолетов Boeing 737 MAX привели к тому, что лоукостер пересмотрел свои планы по расширению флота и рассчитывает получить теперь только 10 самолетов в летнем расписании на 2020 год, тогда как раньше предполагалось, что их будет вдвое больше.

"Мы сожалеем о закрытии этих двух баз и незначительных сокращениях провозных емкостей на других базах, что полностью связано с дальнейшими задержками поставок наших Boeing 737 MAX. Мы продолжаем работать с Boeing, нашим персоналом, профсоюзами и затронутыми аэропортами, чтобы минимизировать сокращения провозных емкостей и числа рабочих мест", – сказал главный исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон.

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Также Ryanair снизил прогноз количества пассажиров, которые смогут возпользоваться услугами компании в 2021 году. Так финплан, исполнение которого начнется 1 апреля 2020 года и продлится до 31 марта 2021 года предусматривает перевозку 156 млн пассажиров вместо 157 млн.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Ryanair с 21 декабря 2019 года запустит рейсы из аэропорта "Херсон" в польский город Краков.

Также новости "Сегодня" разбирались, как лоукостеры зарабатывают на доплатах за дополнительные услуги, без которых пассажиры практически не могут обойтись:

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