Лоукост-авиакомпания Wizz Air возобновляет работу своей базы в международном аэропорту "Киев", который уже открылся для международных рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Реклама

В лоукостере отметили, что с 17 июня доступны путешествия по таким направлениям:

Афины (Греция);

Биллунд и Копенгаген (Дания);

Таллинн (Эстония);

Берлин (Шенефельд), Кельн, Дортмунд, Гамбург, Ганновер, Лейпциг, Мемминген, Бремен, Нюрнберг (Германия);

Будапешт (Венгрия);

Лондон (Лутон) (Великобритания).

Воспользоваться маршрутами в направлении Украины может кто угодно, т. к. правительство сняло ограничения на въезд иностранцев. Однако полеты в страны ЕС пока разрешены только гражданам стран ЕС и Шенгенской зоны, иностранцам с видом на жительство в этих странах и людям, имеющим право на работу. Перед покупкой билета пассажиру следует удостовериться, что он входит в категорию лиц, которым разрешен въезд в страну назначения.

Читайте также: Из Украины запускают регулярные рейсы в две европейские столицы

В тренде Европейский лоукостер возобновил полеты из Украины

Пассажирам также рекомендуют регистрироваться на посадку и покупать услуги онлайн (к примеру, оплачивать дополнительный багаж через интернет), чтобы уменьшить физическое взаимодействие в аэропорту, когда это возможно. Также Wizz Air ввела усиленные санитарные мероприятия в салонах самолетов.

Реклама

"На протяжении перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж – также перчатки. Кроме того, пассажирам раздают дезинфицирующие салфетки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию, а с соблюдением графика уборки все самолеты авиакомпании дополнительно дезинфицируются ночью противовирусным раствором", - предупредили в авиакомпании.

Напомним, Украина запустила международное авиасообщение с 15 июня, но большинство стран Евросоюза оставляют ограничения для въезда. Как происходило восстановление регулярных полетов самолетов – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама