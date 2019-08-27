Фурам в Украине придется платить за проезд по дорогам – "Укравтодор"

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") после внедрения системы автоматического взвешивания в движении Weight-in-Motion (WiM) планирует ввести сбор оплат от большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины. Об этом заявил исполняющий обязанности главы "Укравтодора" Славомир Новак.

"Это была моя инициатива – имплементировать в Украине интеллектуальные транспортные системы. Кроме Weight-in-Motion, это также фото-фиксация превышения скорости и системы анализа трафика с помощью камер. Четвертая часть глобальной интеллектуальной транспортной системы Украины – это tolling, то есть сбор оплат с большегрузного транспорта за проезд по дорогам Украины", – сказал Новак в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Введение сбора будет являться серьезным законодательным изменением для Украины, которое существенно улучшит состояние дорог в стране, уверен Новак.

"Нужно принять закон, который урегулирует вопросы этого сбора. Нам крайне необходимо ввести дополнительный источник Дорожного фонда. Существует европейский принцип: фуры, особенно те, которые зарабатывают на перевозках, должны больше платить за проезд по дорогам", - сказал и.о. главы "Укравтодора".

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По словам Новака, объемы разрушения автодорог за счет перегруженного транспорта – огромны.

"Проблема с перегруженными фурами в Украине очень, очень большая", – считает он.

Напомним, "Укравтодор" ожидает принятие Радой нового закона об автоматическом весогабаритном контроле на дорогах до конца 2019 года. Автоматические комплексы весового контроля Weight-in-Motion (WiM) будут осуществлять преселекторную работу для инспекторов "Укртрансбезопасности" до принятия закона, разрешающего автоматический весогабаритный контроль на дорогах.

Новости "Сегодня" писали, что система WіM широко распространена в странах Евросоюза. Ее уникальность в том, что она позволяет отфильтровать перегруженный транспорт из общего трафика. Ранее планировалось, что пилотный проект будет реализован до конца 2018 года, однако сроки перенесли на 2019 год. "Укравтодор" в октябре-2019 запустит первые шесть пунктов WiM на подъездах к Киеву, всего в планах установить до 100 таких пунктов.

В случае выявления каких-либо нарушений система автоматически формирует штраф и отправляет водителю требование остановиться. Тот, в свою очередь, должен направиться к специальному пункту для разгрузки. Если он отказывается это делать, информация о машине-нарушителе направляется ближайшей патрульной машине.

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