Где находятся самые плохие дороги в Киеве и как их будут ремонтировать: видео

В этом году на ремонт дорог выделили вплоть до 113 миллиардов гривен

На ремонт дорог потратят почти в пять раз больше, чем в прошлом году – об этом сообщают в Укравтодоре. Так, если в прошлом году на строительство дорог выделяли 25 миллиардов гривен, то в этом – вплоть до 113 миллиардов. Починить планируют 6500 километров дорожного полотна. На сегодня самые плохие трассы государственного значения находятся в Черкасской, Николаевской, Луганской и Донецкой областях. В общем, по разным подсчетам, на восстановление украинских дорог нужны как минимум два триллиона гривен и 59 лет непрерывного ремонта.

Дороги в Украине в прямом смысле слова убивают. Именно из-за их ужасного состояния происходит большое количество ДТП. Причем не только в провинции, но и в столице. Сегодня проверим, насколько опасны дороги в Киеве.

Корреспондент новостей "Сегодня" отправился в спальный район столицы. Как только выезжаем на улицу Бережанскую, как сразу замечаем большие ямы. Ездить здесь просто невозможно.

"Скорость передвижения по улице 20 километров. Ехать быстрее я боюсь, чтобы не повредить авто", – комментирует водитель.

Далее отправляемся на Шулявский мост. Несмотря на то, что он после ремонта, развязка не готова, асфальт некачественный, а стыки напоминают ступени. На новой переправе можно легко пробить колесо. Из-за торчащих из дороги люков, ехать становится просто неудобно. Вдоль скоростного трамвая другая опасность.

"На этой дороге такое большое количество ям, что как вы видите спокойно ехать здесь просто невозможно. Постоянно бросает из стороны в сторону как на аттракционах", – говорит водитель. В тренде МВФ не спешит давать Украине деньги – советник Зеленского

Выбоины – причина постоянных пробок на этом участке трассы.

"Укравтодор" объявил очередную войну плохим дорогам. Остается надеяться, что она закончится победой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Украине рекордно рано открылся сезон ремонта дорог. В "Укравтодоре" объяснили, почему уже активно ведутся дорожные работы.

Кроме того, правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тыс. км.

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