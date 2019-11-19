Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Гончарук представил нового главу "Укравтодора" и озвучил его задачи

19 ноября, 15:53

Премьер напомнил Кубракову об ожиданиях общества

Александр Кубраков

Александр Кубраков / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук представил коллективу нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, назначенного на должность по результатам открытого конкурса. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

"Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства", – сказал премьер.

Гончарук поставил Кубракову еще одну важную задачу – полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях и руководство "Автомобильных дорог Украины".

Реклама

Премьер также призвал нечестных госслужбащих увольняться самим.

В тренде
Лимиты на покупку земли пересмотрят: какими могут быть изменения

"Это моя принципиальная позиция. Более того, у нас нулевая толерантность к коррупции. Поэтому призываю нового руководителя "Укравтодора" создать прозрачные условия закупок в ведомстве", – заявил он.

Среди других задач, поставленных Кубракову:

  • подготовить документацию и объявить международный тендер на достройку запорожского моста;
  • подготовить планы восстановления дорог на 2020 год;
  • сделать ревизию подготовки к зиме;
  • усилить работу с международными партнерами для привлечения инвестиций на строительство дорог.

Напомним, Славомир Новак покинул должность в "Укравтодоре" из-за "нового предложения" и "личных планов". Подробности увольнения узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

дороги назначения Укравтодор Алексей Гончарук Александр Кубраков

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеля
Строительство метро на Виноградарь в Киеве: появились фото тоннеляТранспорт
Рейд в Полтаве: половина маршруток оказалась неисправна
Рейд в Полтаве: половина маршруток оказалась неисправнаДругие регионы
Указ Зеленского о качестве дорог: эксперт рассказала, что должно поменяться
Указ Зеленского о качестве дорог: эксперт рассказала, что должно поменятьсяТранспорт
Покупка билетов на поезда в Украине уходит в онлайн
Покупка билетов на поезда в Украине уходит в онлайнТранспорт
Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки: чем это грозит украинцам
Повышение тарифов на ж/д-грузоперевозки: чем это грозит украинцамТранспорт
Луцкий городской транспорт переходит на электронные билеты: видео
Луцкий городской транспорт переходит на электронные билеты: видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...