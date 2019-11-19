Гончарук представил нового главу "Укравтодора" и озвучил его задачи

Александр Кубраков / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук представил коллективу нового руководителя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александра Кубракова, назначенного на должность по результатам открытого конкурса. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

"Общество ожидает, чтобы в Украине были качественные дороги и искоренена коррупция. Это первоочередная задача нового руководителя ведомства", – сказал премьер.

Гончарук поставил Кубракову еще одну важную задачу – полностью обновить руководящей состав служб автомобильных дорог в областях и руководство "Автомобильных дорог Украины".

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Премьер также призвал нечестных госслужбащих увольняться самим.

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"Это моя принципиальная позиция. Более того, у нас нулевая толерантность к коррупции. Поэтому призываю нового руководителя "Укравтодора" создать прозрачные условия закупок в ведомстве", – заявил он.

Среди других задач, поставленных Кубракову:

подготовить документацию и объявить международный тендер на достройку запорожского моста;

подготовить планы восстановления дорог на 2020 год;

сделать ревизию подготовки к зиме;

усилить работу с международными партнерами для привлечения инвестиций на строительство дорог.

Напомним, Славомир Новак покинул должность в "Укравтодоре" из-за "нового предложения" и "личных планов". Подробности увольнения узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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