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Греция разрешила Ryanair и Wizz Air летать в Украину

Сегодня, 16:25

Лоукостеры смогут совершать рейсы в Киев уже с весны-2019

Фото: AFP
Греция разрешила Ryanair и Wizz Air летать в Украину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/451/e45/5c5451e4503a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/451/e45/5c5451e4503a4.jpg Транспорт Лоукостеры смогут совершать рейсы в Киев уже с весны-2019

Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину. Об этом сообщили греческие СМИ. 

В частности, Wizz Air разрешили начать полеты на самолетах Airbus A320 с частотой до двух раз в неделю на линиях Афины – Киев и Салоники – Киев с 31 марта 2019 года.

Также согласованы полеты Ryanair на линии Афины – Киев с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800.

Греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.

Пока что продажу билетов на рейсы в Киев из трех авиакомпаний начал только Ryanair. Авиаперевозчик анонсировал открытие рейса Киев - Афины еще в ноябре 2018 года.

Напомним, ранее стало известно, что Ryanair выкупил 100% акций австрийской авиакомпании Laudamotion. Эта лоукост-авиакомпания уже упоминала о планах летать в Украину. В целом планируется, что Laudamotion после сделки увеличит флот и нарастит пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года. 

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Тег Греция, рейсы, Украина, авиа, лоукост, Wizz Air, Ryanair, лоукостер

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