Греция разрешила Ryanair и Wizz Air летать в Украину
Лоукостеры смогут совершать рейсы в Киев уже с весны-2019
Управление гражданской авиации Греции одобрило заявки лоукостеров Wizz Air и Ryanair на полеты в Украину. Об этом сообщили греческие СМИ.
В частности, Wizz Air разрешили начать полеты на самолетах Airbus A320 с частотой до двух раз в неделю на линиях Афины – Киев и Салоники – Киев с 31 марта 2019 года.
Также согласованы полеты Ryanair на линии Афины – Киев с частотой два раза в неделю со 2 апреля 2019 года на самолетах Boeing 737-800.
Греческой авиакомпании Astra Airlines разрешили выполнять рейсы между Афинами и Киевом на самолетах BAe 146 два раза в неделю с 31 марта 2019 года.
Пока что продажу билетов на рейсы в Киев из трех авиакомпаний начал только Ryanair. Авиаперевозчик анонсировал открытие рейса Киев - Афины еще в ноябре 2018 года.
Напомним, ранее стало известно, что Ryanair выкупил 100% акций австрийской авиакомпании Laudamotion. Эта лоукост-авиакомпания уже упоминала о планах летать в Украину. В целом планируется, что Laudamotion после сделки увеличит флот и нарастит пассажиропоток с 4 до 7,5 млн человек до 2021 года.
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