Гройсман назвал цементные дороги спасением для небольших населенных пунктов
По словам премьера, эта технология дорожного строительства выносливее, чем асфальтовая
Цементные дороги – это спасение для межрайонных транспортных путей и дорог в небольших населенных пунктах Украині. Об этом написал премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.
"Отдельное направление производства – цемент для автомобильных дорог. Эта технология дорожного строительства дешевле и выносливее, чем сугубо асфальтовое покрытие. И главное – она украинская", – отметил глава правительства.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Укравтодор" предложил принять национальную программу восстановления дорог территориального значения Т-бетон. По словам его главы Славомира Новака, поверхность из укатанного бетона – это компромисс, который сочетает преимущества технологии асфальтобетона и технологий обычного цементобетона.
В мае министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2019 года начинается эра строительства бетонных дорог в Украине, поскольку крупнейшие инфраструктурные объекты в Украине будут строиться именно из бетона.
Украинские водители нередко ездят по разбитым дорогам и часто из-за ям повреждают автомобили. Юристы говорят, что добиться компенсации от чиновников – реально. Подробнее смотрите в сюжете:
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