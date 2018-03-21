Гройсман озвучил "хорошую новость" о Ryanair в Украине

Премьер-министр уверен, что украинцы смогут чаще летать на самолетах

Украина завершила переговоры с одной из крупнейших лоукост-авиакомпаний Европы Ryanair. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

"Есть хорошая новость. Как мне сообщил Офис инвестиций, Министерство инфраструктуры, аэропорт "Борисполь" эффективно завершили переговоры с Ryanair. ... Ожидаем, что до конца недели соглашение с Ryanair будет подписано", – сказал Гройсман.

По его словам, путешествия на самолетах станут более доступными для украинцев.

"У авиакомпаний колоссальными темпами растет авиапоток, что должно уменьшить плату за перевозку. Планируем, что перелеты для украинцев станут дешевле", – отметил глава правительства.

Напомним, Ryanair, которая подтвердила заход в Украину, заинтересована в выполнении рейсов в еще три украинских города, помимо Киева и Львова. Но реализация таких планов рассчитана на отдаленную перспективу.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отмечал, что список рейсов Ryanair в Украине еще не известен, но компания планирует запустить не меньше маршрутов, чем анонсировала в 2017 году. В 2017 году Ryanair анонсировал полеты из Киева в Лондон, Манчестер, Стокгольм и Эйндховен; из Львова – в Эйндховен, Лондон, Берлин, Вроцлав, Мемминген, Краков и Будапешт.

По словам члена совета директоров Ryanair Юлиуша Коморека, Ryanair в 2018 году "точно запустит рейсы из Украины в Польшу".

10 июля 2017 года ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины. После этого были начаты повторные переговоры с перевозчиком, которые завершились успешно.



