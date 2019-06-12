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Гройсман: За последние два года в Украине построили больше дорог, чем за 10 лет до этого

12 июня, 12:36

Премьер-министр объяснил, в чем заключается транспортная стратегия правительства

Фото: twitter.com/VGroysman
Фото: twitter.com/VGroysman.

Украина в 2017-2018 годах, благодаря реализации транспортной стратегии, построила больше дорог, чем за предыдущие 10 лет. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы в 2017-2018 годах построили 6800 км дорог. Можно сказать, что за предыдущие десять лет было сделано намного меньше", – сказал премьер-министр на заседании правительства.

При этом Гройсман добавил, что задачей на 2019-2021 годы является объединение отремонтированными дорогами всех областных центров страны. Премьер отметил, что стратегия правительства в дорожной сфере предусматривает нормальное сообщение между райцентрами, областными центрами, с дальнейшим выходом на транснациональные магистрали.

"Вот идеология и стратегия, которую мы исповедуем, которую будем реализовывать", – подчеркнул он.

Гройсман сообщил, что за предыдущие два года, среди прочего, отремонтированы дороги Львов – Тернополь, Тернополь – Хмельницкий, Одесса – Рени, Киев – Харьков – Должанское, Днепр – Решетиловка.

Напомним, всего на ремонт и строительство дорог местного и государственного значения предусмотрено более 50 млрд грн, что является рекордной суммой за все годы независимости Украины. Однако для восстановления всех автомобильных путей нужно более триллиона гривен – столько составляет доходная часть всего госбюджета на 2019 год. Кроме того, на капремонт всех украинских дорог государственного значения нужно 59 лет

В 2019 году ремонтировать дороги начала еще зимой:

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Тег дороги, ремонт дорог, Гройсман, Владимир Гройсман

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Источник:

УНИАН

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