Грузы на Днепре: по реке перевезли 11 млн тонн за 11 месяцев

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За 11 месяцев 2019 года по реке Днепр, воды которой отравляют киевские стоки, было перевезено 10799,2 тыс. т грузов, что на 19,15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда по реке прошло 9063,1 тыс. т грузов. Об этом сообщает ЦТС.

"Учитывая благоприятные погодные условия в декабре, можно предположить, что по итогам года объем грузоперевозок по реке сможет приблизиться к отметке 11,5 млн т", – отметил консультант ЦТС-Консалтинг Павел Руденко.

Основу грузопотока по реке составили зерновые грузы и строительные материалы. Так, зерна было транспортировано 4 438,1 тыс. т, что на 70,7% больше прошлогоднего показателя. Строительных материалов и прочих грузов – 4 792,4 тыс. т (7,1% относительно января-ноября 2018 года).

Положительную динамику продемонстрировали перевозки металлопродукции – +27,3% против показателя прошлого года. За 11 месяцев этого года таких грузов перевезено 1 531,3 тыс. т.

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Контейнеры с начала года по реке не перевозились. Нефтепродукты вновь показали негативный тренд: 37,4 тыс. т в 2019 году против 69,1 тыс. т в 2018-м или -44,9%.

За январь-ноябрь зафиксировано 11 056 судопроходов по Днепру, в то время как годом ранее их было 15 629. В АМПУ говорят, что это обусловлено проведенными дноуглубительными работами – благодаря им загруженность судов на Днепре увеличилась в 1,8 раза – с 520 до 960 т за один рейс.

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Напомним, что за 10 месяцев 2019 года по Днепру было перевезено 9655,3 тыс. тонн грузов, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что комитет ВР намерен восстановить судоходство по реке Припять. Проект Е-40 предусматривает создание речного пути от Балтийского до Черного моря через реки Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. Его протяженность составит более 2 тыс. км. В реализации проекта примут участие Польша, Беларусь и Украина.

Украине, хоть и при потенциальной поддержке международных инвесторов, потребуется направить 25 млн долларов на модернизацию шлюзов и дноуглубление 100-километрового участка Днепра.

Кроме того, мы сообщали о том, что сейчас активно развиваются туристические проекты, связанные с путешествиями в Чернобыльскую зону, в том числе и по рекам Припять и Уж. Развитие новых форм посещения зоны отчуждения было инициировано туристическими операторами в связи с ростом количества посетителей за прошедшие 5 лет почти в 10 раз. Водные маршруты дадут возможность увидеть другую сторону зоны отчуждения – ее природу.

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