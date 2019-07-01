Хищения в "Антонове" грозили смертельными авариями: СБУ разоблачила "схему"

Стратегическое предприятие понесло серьезные убытки





Полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал "схему" хищения средств государственного предприятия "Антонов", которое выпускает в среднем два самолета в год. Этот факт установили контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ), передает пресс-служба ведомства.

Как подсчитали в СБУ, стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше 5 млн гривен. При этом нарушения могли привести к авариям и человеческим жертвам.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт. На самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам", - подчеркнули в СБУ.

Читайте также В Киеве горело общежитие завода "Антонов"

По установленным фактам было открыто уголовное производство, а после этого были проведены обыски, во время которых обнаружили ряд фиктивных документов, связанных со"схемой".

"Также выявлены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы", – отметили в НБУ.

Теперь следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется и причастность к краже других должностных лиц Минобороны.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что осенью МВД и "Антонов" подпишут контракт на поставку 13 новых транспортников АН-178.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Хищения в "Антонове" грозили смертельными авариями: СБУ разоблачила "схему"". Другие Новости транспорта смотрите в блоке "Последние новости"